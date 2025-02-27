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火腿交流賽／王威晨警戒伊藤大海「魔球」 連兩年對日職王牌是榮幸

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
北海道日本火腿鬥士隊將於3月1、2日分別與統一獅及中信兄弟進行交流賽。兄弟隊王威晨（左起）、火腿鬥士隊伊藤大海與統一獅潘傑楷出席記者會。記者侯永全／攝影
北海道日本火腿鬥士隊將於3月1、2日分別與統一獅及中信兄弟進行交流賽。兄弟隊王威晨（左起）、火腿鬥士隊伊藤大海與統一獅潘傑楷出席記者會。記者侯永全／攝影

日本職棒火腿鬥士隊要與統一獅、中信兄弟進行交流賽，三隊今天公布先發，火腿隊王牌伊藤大海將在3月2日對上兄弟，連兩年都要對上日職球隊王牌投手，王威晨說：「我覺得很榮幸。」

兄弟去年在讀賣巨人交流賽中對上戶鄉翔征，今年則要對決伊藤大海，王威晨表示，要遇到這麼強的對手，隊友彼此討論都很想擊敗他們，尤其去年輸給巨人隊，「今年希望可以拿下勝利。」

王威晨稱讚伊藤大海是世界知名的選手，在社群平台都能很輕易看到他的影片，「我們會做好情蒐，好好面對他。」

王威晨解析，伊藤大海具有超過150公里的球速，還有一顆140公里以上的快速指叉球，加上還有一顆超慢速的「晴空塔魔球」需要注意，「拋物線超級高的球，他會丟那個！」

不過自己屆時是否出賽還有未知數，王威晨表示，目前春訓的調整進度較慢，因為有些舊傷需要透過強化身體來避免再次受傷，「我還是有比賽，不過整體比較注重1個月後的開幕，腳步有放慢一點。」

伊藤大海表示，今年從春訓到現在還沒站上投手丘投球，第一次就要獻給台灣，但目前狀況調整得不錯，「很期待，也會享受台灣的場地投球。」

伊藤大海 王威晨 讀賣巨人

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