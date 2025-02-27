火腿交流賽／北海道自然vs.屏東太陽 平野惠一神比喻對戰火腿

日職火腿隊來台與中華職棒統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，對於監督新庄剛志還記得自己，兄弟總教練平野惠一有些意外，但說到對戰，他以「北海道大自然對上屏東太陽」幽默形容。

火腿隊先在3月1日與獅隊交手，2日換兄弟隊上場，兄弟推出洋投德保拉先發，平野惠一表示，雖然有考慮台灣投手，但目前狀況最好的是德保拉，也希望他展現出去年王牌投手的表現。

開賽記者會上，平野惠一向新庄剛志道謝，因為過去在阪神隊球員時期，自己曾因要移防外野向新庄剛志請益，「印象深刻的一句話是，他告訴我『守外野跟內野不一樣，不用拚盡全力』，重點是放輕鬆做好飛球判斷，後來我能夠在外野有守備美技，都要多虧他當初的建議。」

這次交流賽目前僅公布第一天先發打線，兄弟打線尚未出爐，平野惠一表示，會照春訓狀況去安排，經典賽資格賽國手身體沒問題也會上，很多人都想要對上火腿隊，「選手也很興奮，想打出好比賽。」

去年底的宣傳記者會中，王威晨曾表達希望平野惠一跟新庄剛志比較帥氣程度，平野惠一今天對此突然拉高音量說：「做不到的吧。看身高就知道，我的頭只到他的腰，唯一勝出的只有膚色。」

平野惠一因為近期在屏東春訓基地帶隊，帶著深色的肌膚參加記者會，跟白皙的新庄剛志形成強烈對比，平野也笑說：「新庄桑是帶著北方的力量，我則是帶著屏東的太陽。」