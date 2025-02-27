火腿交流賽／看巨人來台非常生氣 新庄剛志率隊造訪要真劍勝負

日本職棒火腿鬥士隊今天來台，準備在3月1日、2日與中華職棒統一獅隊、中信兄弟隊進行交流賽，全一軍陣容亮相，監督新庄剛志更透露來台原因：「看到巨人隊在這裡比賽，我非常生氣。」

本次賽事由悍創運動行銷舉辦，創辦人張運智透露，火腿隊對此賽事相當重視，球團高層包含栗山英樹也都來台，但印象最深是火腿隊來到台北大巨蛋時，原本工作人員要幫忙卸下行李，但總教練要求球員排成一列，由球員傳遞行李，讓工作人員感到貼心。

新庄剛志則表示，自己去過很多國家，但還沒來過台灣，去年看到巨人隊來台更加深渴望，「去年在沖繩春訓打開電視，看到台灣有個新的棒球場，而巨人隊就在那邊比賽，我非常生氣！」

陣中有不少台灣球員的新庄剛志說：「跟台灣關係最好的球隊應該是鬥士隊吧？馬上我就通知球隊制服組，明年一定要到台灣這麼棒的球場比賽，今天我們做到了，非常開心！」

對於這次交流賽準備了什麼作戰方案？新庄剛志被問到時先說了：「作戰啊…」停頓一下後回憶起，去年在日本大賽自己被罵「沒有頭腦的教練能有什麼作戰」，因此這次來到台灣，「希望能夠跟台灣球隊真劍勝負（日文意指發揮百分百競賽）。」

第一次來到台灣，新庄剛志表示，去年從孫易磊的爸媽那邊收到很好吃的餅乾，「細細長長的有杏仁，這次要來找那個餅乾，買個15盒回去。」而前幾天在沖繩與味全龍隊交流，也被應援方式感動到，「我也跟著一起跳起來，期待3月1日看到更好的應援，我會筆記下來。」

中信兄弟總教練平野惠一表示，期待親身看到新庄教練的調度，火腿隊的投手陣容堅強又有許多年輕球員，希望打出好的比賽呈現給觀眾，沒有特別戰術應對。

統一獅總教練林岳平則說，相當期待和日本大賽的隊伍對戰，希望陣中選手好好享受、從中獲得經驗，可以有好的表現面對強大的火腿隊。