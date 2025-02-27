快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／看巨人來台非常生氣 新庄剛志率隊造訪要真劍勝負

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
日本職棒火腿鬥士隊監督新庄剛志接下華航地勤人員準備的花束。記者黃仲明／攝影
日本職棒火腿鬥士隊監督新庄剛志接下華航地勤人員準備的花束。記者黃仲明／攝影

日本職棒火腿鬥士隊今天來台，準備在3月1日、2日與中華職棒統一獅隊、中信兄弟隊進行交流賽，全一軍陣容亮相，監督新庄剛志更透露來台原因：「看到巨人隊在這裡比賽，我非常生氣。」

本次賽事由悍創運動行銷舉辦，創辦人張運智透露，火腿隊對此賽事相當重視，球團高層包含栗山英樹也都來台，但印象最深是火腿隊來到台北大巨蛋時，原本工作人員要幫忙卸下行李，但總教練要求球員排成一列，由球員傳遞行李，讓工作人員感到貼心。

新庄剛志則表示，自己去過很多國家，但還沒來過台灣，去年看到巨人隊來台更加深渴望，「去年在沖繩春訓打開電視，看到台灣有個新的棒球場，而巨人隊就在那邊比賽，我非常生氣！」

陣中有不少台灣球員的新庄剛志說：「跟台灣關係最好的球隊應該是鬥士隊吧？馬上我就通知球隊制服組，明年一定要到台灣這麼棒的球場比賽，今天我們做到了，非常開心！」

對於這次交流賽準備了什麼作戰方案？新庄剛志被問到時先說了：「作戰啊…」停頓一下後回憶起，去年在日本大賽自己被罵「沒有頭腦的教練能有什麼作戰」，因此這次來到台灣，「希望能夠跟台灣球隊真劍勝負（日文意指發揮百分百競賽）。」

第一次來到台灣，新庄剛志表示，去年從孫易磊的爸媽那邊收到很好吃的餅乾，「細細長長的有杏仁，這次要來找那個餅乾，買個15盒回去。」而前幾天在沖繩與味全龍隊交流，也被應援方式感動到，「我也跟著一起跳起來，期待3月1日看到更好的應援，我會筆記下來。」

中信兄弟總教練平野惠一表示，期待親身看到新庄教練的調度，火腿隊的投手陣容堅強又有許多年輕球員，希望打出好的比賽呈現給觀眾，沒有特別戰術應對。

統一獅總教練林岳平則說，相當期待和日本大賽的隊伍對戰，希望陣中選手好好享受、從中獲得經驗，可以有好的表現面對強大的火腿隊。

巨人 新庄剛志 火腿

延伸閱讀

火腿交流賽／孫易磊強心臟新庄剛志看到了 想讓他當布局投手

火腿交流賽／古林睿煬沒先發 新庄剛志向台灣說抱歉

火腿交流賽／火腿鬥士隊抵台 監督新庄剛志黑色西裝帥氣現身

棒球／火腿來台交流賽DAZN免費賽事直播 並推瘋狂掃碼抽愛瘋

相關新聞

火腿交流賽／古林睿煬沒先發 新庄剛志向台灣說抱歉

日本職棒火腿隊今天抵達台灣，下午與統一獅、中信兄弟隊共同舉行記者會，宣傳3月1日、2日在台北大巨蛋的交流賽事，火腿隊首戰...

火腿交流賽／孫易磊強心臟新庄剛志看到了 想讓他當布局投手

日本職棒火腿隊今天來台，3月1日、2日要與統一獅、中信兄弟隊舉行交流賽，孫易磊因為參加經典賽資格賽直接留在台灣與火腿隊會...

火腿交流賽／王威晨警戒伊藤大海「魔球」 連兩年對日職王牌是榮幸

日本職棒火腿鬥士隊要與統一獅、中信兄弟進行交流賽，三隊今天公布先發，火腿隊王牌伊藤大海將在3月2日對上兄弟，連兩年都要對...

火腿交流賽／北海道自然vs.屏東太陽 平野惠一神比喻對戰火腿

日職火腿隊來台與中華職棒統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，對於監督新庄剛志還記得自己，兄弟總教練平野惠一有些意外，但說到對戰...

火腿交流賽／看巨人來台非常生氣 新庄剛志率隊造訪要真劍勝負

日本職棒火腿鬥士隊今天來台，準備在3月1日、2日與中華職棒統一獅隊、中信兄弟隊進行交流賽，全一軍陣容亮相，監督新庄剛志更...

中職／洪一中喊話該回台灣了 陽岱鋼：要學的東西還很多

中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣，陽岱鋼回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。