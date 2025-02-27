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火腿交流賽／孫易磊強心臟新庄剛志看到了 想讓他當布局投手
日本職棒火腿隊今天來台，3月1日、2日要與統一獅、中信兄弟隊舉行交流賽，孫易磊因為參加經典賽資格賽直接留在台灣與火腿隊會合，火腿監督新庄剛志也注意到孫易磊在國際賽的精彩表現。
孫易磊在2023年10月與火腿隊簽下4年育成合約，經典賽資格賽成為中華隊主力牛棚，在附加賽對西班牙隊中繼登板，雖然一開始製造滿壘危機，但也以連2K化解，總計投1.2局被敲出2支安打，另有2次三振、無失分，取得中繼成功。
新庄剛志表示，自己有看到孫易磊在經典賽資格賽的表現，「心臟非常強的投手，想要他來投第8局，應該會非常有趣。」
只不過新庄剛志也解釋，雖然看到他這樣的表現，希望他能在一軍登場，不過因為一些原因會晚一些，但火腿隊目標是將他養成非常好的投手。
古林睿煬因右側腹部有傷，春訓調整進度較慢，不僅辭退經典賽資格賽，這次交流賽也不在原定的先發中，新庄剛志透露，古林目前進度大概是8成，但在牛棚練投時展現的球質已經是球隊頂尖水準。
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