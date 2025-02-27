中職／洪一中喊話該回台灣了 陽岱鋼：要學的東西還很多

中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣，陽岱鋼回應，要學的東西還很多，希望職業生涯每天都成長。

雄鷹隊與日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊舉行「2025港都台日親善交流戰」，將於今、明兩日在高雄澄清湖棒球場交手，雄鷹總教練洪一中賽前接受訪問時笑著要媒體叫陽岱鋼該回台灣了，「我是一直希望他回來，也會努力一下看有沒有機會，但他也不一定要聽我的。」

陽岱鋼聽到洪一中的呼喚，笑說今天要先打好、好好表現，洪一中則回覆：「會啦！怎麼會打不好，對你有信心，還可以打好幾年。」

陽岱鋼接受媒體聯訪時表示，每次與洪一中見面，洪總幾乎都會這樣說，但他也沒有正面回應洪一中的呼喚，僅表示：「要學的東西還很多、不急，在職業運動員生涯，每天都希望可以有一絲絲的成長。」

有機會與雄鷹隊在台灣交手，陽岱鋼透露，大概是去年底聽說有這樣的合作，也很開心可以實現，讓球隊的年輕球員到台灣打球，感受台灣球迷的熱情，也提到新潟天鵝之皇隊跟雄鷹隊很類似，都是年輕的球員，希望可以在球場上好好表現。

陽岱鋼結束日職生涯後陸續到澳職、美國獨立聯盟，再回到日職二軍球隊打球，陽岱鋼表示，不管在哪裡打球都一樣，跟很多國外球員交流，吸收美國、澳洲、日職棒球的經驗，混合在一起，也讓自己有進步的空間。