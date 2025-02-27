快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

中職／洪一中喊話該回台灣了 陽岱鋼：要學的東西還很多

中央社／ 高雄27日電
中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團
中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團

中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣，陽岱鋼回應，要學的東西還很多，希望職業生涯每天都成長。

雄鷹隊與日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊舉行「2025港都台日親善交流戰」，將於今、明兩日在高雄澄清湖棒球場交手，雄鷹總教練洪一中賽前接受訪問時笑著要媒體叫陽岱鋼該回台灣了，「我是一直希望他回來，也會努力一下看有沒有機會，但他也不一定要聽我的。」

陽岱鋼聽到洪一中的呼喚，笑說今天要先打好、好好表現，洪一中則回覆：「會啦！怎麼會打不好，對你有信心，還可以打好幾年。」

陽岱鋼接受媒體聯訪時表示，每次與洪一中見面，洪總幾乎都會這樣說，但他也沒有正面回應洪一中的呼喚，僅表示：「要學的東西還很多、不急，在職業運動員生涯，每天都希望可以有一絲絲的成長。」

有機會與雄鷹隊在台灣交手，陽岱鋼透露，大概是去年底聽說有這樣的合作，也很開心可以實現，讓球隊的年輕球員到台灣打球，感受台灣球迷的熱情，也提到新潟天鵝之皇隊跟雄鷹隊很類似，都是年輕的球員，希望可以在球場上好好表現。

陽岱鋼結束日職生涯後陸續到澳職、美國獨立聯盟，再回到日職二軍球隊打球，陽岱鋼表示，不管在哪裡打球都一樣，跟很多國外球員交流，吸收美國、澳洲、日職棒球的經驗，混合在一起，也讓自己有進步的空間。

日職 洪一中 陽岱鋼

延伸閱讀

中職／男新成員遭爆料曾「偷進啦啦隊休息室」 雄鷹應援團Matt發文自清

經典賽／12強奪冠又拿正賽門票 16年前洪總犀利訪問宛如先知

經典賽／帶4只手套來中華隊 王博玄內外兼修大腦忙切換

錯誤資訊誤導洪一中 洪孟楷：體育署今年預算大增19億

相關新聞

火腿交流賽／古林睿煬沒先發 新庄剛志向台灣說抱歉

日本職棒火腿隊今天抵達台灣，下午與統一獅、中信兄弟隊共同舉行記者會，宣傳3月1日、2日在台北大巨蛋的交流賽事，火腿隊首戰...

火腿交流賽／孫易磊強心臟新庄剛志看到了 想讓他當布局投手

日本職棒火腿隊今天來台，3月1日、2日要與統一獅、中信兄弟隊舉行交流賽，孫易磊因為參加經典賽資格賽直接留在台灣與火腿隊會...

火腿交流賽／王威晨警戒伊藤大海「魔球」 連兩年對日職王牌是榮幸

日本職棒火腿鬥士隊要與統一獅、中信兄弟進行交流賽，三隊今天公布先發，火腿隊王牌伊藤大海將在3月2日對上兄弟，連兩年都要對...

火腿交流賽／北海道自然vs.屏東太陽 平野惠一神比喻對戰火腿

日職火腿隊來台與中華職棒統一獅、中信兄弟隊進行交流賽，對於監督新庄剛志還記得自己，兄弟總教練平野惠一有些意外，但說到對戰...

火腿交流賽／看巨人來台非常生氣 新庄剛志率隊造訪要真劍勝負

日本職棒火腿鬥士隊今天來台，準備在3月1日、2日與中華職棒統一獅隊、中信兄弟隊進行交流賽，全一軍陣容亮相，監督新庄剛志更...

中職／洪一中喊話該回台灣了 陽岱鋼：要學的東西還很多

中職台鋼雄鷹與陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽登場，雄鷹隊總教練洪一中向陽岱鋼喊話要他回台灣，陽岱鋼回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。