火腿交流賽／古林睿煬沒先發 新庄剛志向台灣說抱歉

日本職棒火腿隊今天抵達台灣，下午與統一獅、中信兄弟隊共同舉行記者會，宣傳3月1日、2日在台北大巨蛋的交流賽事，火腿隊首戰先發不是古林睿煬而是孫易磊，監督新庄剛志揭曉這個遺憾消息，「要對台灣球迷說不好意思。」

兩場交流賽原訂首戰先發投手古林睿煬、第二戰孫易磊，讓兩位在火腿隊的台灣球員亮相，不過古林睿煬因右側腹部受傷，春訓從二軍出發，也辭退經典賽資格賽的參戰。

今天火腿隊公布首戰統一獅隊推出孫易磊，第二戰對中信兄弟隊交給伊藤大海，新庄剛志解釋：「第二場很想派古林，但從春訓調整、牛棚狀況觀察，真的不允許，對台灣球迷感到抱歉。」

獅隊總教練林岳平則表示，首戰推出去年還在日職的梅賽斯，也希望他能夠投出球隊期待的王牌投手的表現。

3月1日先發陣容

火腿隊

1棒 松本剛

2棒 水谷瞬

3棒 清宮幸太郎

4棒 野村佑希

5棒 雷耶斯（Franmil Reyes）

6棒 萬波中正

7棒 若林晃弘

8棒 伏見寅威

9棒 水野達稀

投手 孫易磊

統一獅隊

1棒 邱智呈

2棒 陳聖平

3棒 陳傑憲

4棒 林安可

5棒 潘傑楷

6棒 陳重廷

7棒 林子豪

8棒 林岱安

9棒 朱伽恩

投手 梅賽斯

3月2日先發投手

中信兄弟：德保拉

火腿：伊藤大海