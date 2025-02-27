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中職／台鋼應援團掀肥皂劇風暴 前團長希本證實Matt曾被趕出管制區
中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊應援團換人風暴越演越烈，在昨天台鋼公布新成員加入之後，立刻有網友爆料，其中一名男性成員「偷進啦啦隊休息室」而被前團長希本踢出去，這位新成員「朝氣鷹雄」Matt，自己今天跳出來發文自清並道歉，但隨後希本卻在個人的Threads發文指出確實有事；只是關鍵字眼，兩人都將網友所說「休息室」改成「管制區」。
台鋼雄鷹2月初宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季應援團團長，取代希本的工作，讓不少支持希本的粉絲不捨，但新團長在接任之後，便引來不少批評的聲浪，最終昨日兩人都宣布不再擔任團長，倪暄暫援合作，沐妍改任MC，但爭議未能劃下休止符，就在台鋼雄鷹宣布新應援團成員之後，馬上就有網友說「到底什麼咖？」；特別曝光其中一員「進啦啦隊休息室而被希本踢出去的志工上去帶」。
這件延燒至今，Matt自清之後，希本再跳出來還原去年9月20日事情經過，「該名志工被發現擅闖管制區，第一時間還試圖隱瞞，到最後被我們戳破。」證實確有此事，這使得支持他的網友留言力挺。
台鋼雄鷹在球季尚未開打前，就因啦啦隊而掀起風暴，也造成粉絲觀感不佳。
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