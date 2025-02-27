中職／6隊註冊名單桃猿49人最多 龍隊3洋投+伍鐸入列

中華職棒新球季將在3月29日開打，聯盟今日公布6隊註冊球員名單，樂天桃猿隊49人最多，而洋將方面，味全龍隊已註冊龍聖、艾璞樂、鋼龍3人最多，不需受洋將註冊限制的伍鐸也在名單內。

中職規定，「註冊球員」人數最低須達46人，且不得超過60人，註冊及合約所屬球員未滿60人前，不得簽訂自行培訓球員，各隊在26日下午5點前繳交，今天公布名單。

聯盟公布的6隊註冊球員人數，樂天49人排第一，接著依序是統一獅隊48人、味全龍隊47人，台鋼雄鷹、富邦悍將、中信兄弟都是最低限制的46人。

洋將方面，龍隊已經註冊3人，另外測試洋將還有荷雷拉，雄鷹雖僅有魔鷹註冊，不過小野寺賢人、艾速特、石萬金、後勁、吉田一將都放在「合約所屬球員」；猿隊已註冊魔神樂、威能帝，霸鉧德、波賽樂列於測試洋將。

統一獅、中信兄弟、富邦悍將都尚未註冊任何洋將，悍將的3名洋將富藍戈、魔力藍和力亞士都先放在「合約所屬球員」。

而悍將註冊及合約所屬球員中，合計68名本土選手是聯盟最多，接著是獅隊、龍隊、兄弟的64人並列，雄鷹與猿隊的61人最末；龍隊、兄弟及桃猿都還有額外的自主／自行培訓選手。