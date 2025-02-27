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木棒聯賽／莊昊勳因諾羅缺陣持續意象訓練 4強賽猛打

中央社／ 嘉義27日電
平鎮高中莊昊勳。學生棒聯
平鎮高中莊昊勳。學生棒聯

高中木棒聯賽平鎮高中莊昊勳前個階段因諾羅病毒缺陣，持續意象訓練，回歸後有好表現，今天4強對東石高中單場3安1打點率隊搶勝。莊昊勳欣賞張育成的豪邁，畢業傾向先讀大學。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，平鎮高中以10比0、4局擊敗東石高中，明天將與穀保家商爭冠，今天先發7棒、一壘手莊昊勳打擊發揮，3打數都敲安打、表現亮眼。

平鎮總教練吳柏宏表示，莊昊勳第3階段身體不舒服，直到第4階段開打才和球隊會合，提醒球員做足準備，有機會上場就要把握，鞏固守位，莊昊勳今天攻擊內容不錯，安打落點好，相信對莊昊勳提升自信心有幫助。

莊昊勳表示，之前因為諾羅病毒拉肚子，雖然沒辦法跟著球隊，但有看比賽意象訓練，想像如果上場打該怎麼應對，歸隊後隊友說他變瘦，但可能太久沒有練球，動作有點跑掉，教練賽前提醒放輕鬆打，應該算是高中生涯首度猛打。

面對明天的冠軍戰，目前就讀高三的莊昊勳表示，守備不能有任何瑕疵，希望打擊可以串連，他也希望打出好表現。對於畢業後走向，他則表示，傾向先去大學磨練。

莊昊勳關注剛落幕的世界棒球經典賽資格賽，對張育成的全壘打有印象，很欣賞張育成場上豪邁的感覺。

平鎮高中 張育成

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