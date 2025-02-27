台日交流賽／火腿鬥士隊抵台 監督新庄剛志黑色西裝帥氣現身

日本職棒太平洋聯盟強權「北海道日本火腿鬥士隊」首次來台進行交流試合，將於3月1日對戰統一獅以及3月2日對戰中信兄弟。日本火腿鬥士隊昨天才在沖繩結束春訓，今天便搭機抵台為交流賽做準備。

北海道日本火腿鬥士隊今天中午搭乘華航CI-121航班抵達桃園國際機場，華航也特別安排2名地勤人員獻花迎接，由總教練新庄剛志及隊長松本剛代表收下。王牌投手伊藤大海、今年球季從中職統一獅隊轉戰日職日本火腿鬥士隊的古林睿煬，以及之前曾來台灣宣傳交流賽的清宮幸太郎都現身桃園國際機場。