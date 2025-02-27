中職／男新成員遭爆料曾「偷進啦啦隊休息室」 雄鷹應援團Matt發文自清

台鋼雄鷹隊日前宣布新賽季應援團陣容，不料有網友爆料有人曾偷進啦啦隊女孩休息室。對此，「朝氣鷹雄」Matt發長文澄清。

雄鷹日前在FB公布應援團，成員包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、MC鷹雄沐妍、焦香鷹雄地表最帥TAKAO、鄰家鷹雄地表最萌TAKAMEI、專業熱情Wing Stars。

沒想到有網友在PTT爆料，「換因為偷進啦啦隊休息室，被希本（前團長）踢出去的志工上去帶應援。」

網友們紛紛提出質疑，對此Matt在個人IG發文強調這是不實指控，「確實在2024年球季期間，我曾於高雄球場工作期間進入管制區域一次，但並非網路流傳的擅闖或偷偷潛入，當時也有工作人員陪同。對於當時的行為，導致後續造成的誤解與困擾，我深感抱歉，也希望能夠向大家誠摯說明。」

Matt也提到，當初與球團洽談合作時有主動報告此事，球團了解前因後果後，針對此事進行查證，證實謠言並不屬實。有網友力挺Matt，但仍有許多人質疑，「到底進去管制區要幹嘛？」