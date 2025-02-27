木棒聯賽／平鎮投打發揮晉冠軍戰 過程不順收穫豐

高中木棒聯賽平鎮高中今天4強與東石高中交手，平鎮打線串聯搶分以10比0、4局搶勝，將與穀保爭冠；平鎮本屆打得不算順利，總教練吳柏宏表示，讓球員獲得很多訓練無法學到的經驗。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強平鎮高中今天在嘉義市立棒球場與東石高中交手，平鎮先發投手巫宏威投2局被敲2支安打、無失分，江禮恩、張耀允依序登板各投1局，3人投手聯手壓制，沒讓東石得下分數，張耀允為勝投。

平鎮開賽就有大局，1局上靠著單局5安、3次四死球保送，對手3次守備失誤攻勢串聯，一口氣打了13人次、攻下7分，2局上靠著保送、接連3支安打再拿3分，4局打完提前達到結束比賽門檻，晉級冠軍戰。

平鎮總教練吳柏宏表示，1局上比數就拉開，但先發投手巫宏威登板控球準星還是不太好，透過每個打席慢慢調整，守備也有幫忙、讓他穩定性增加。

被問起是否有預期4強對手是東石，吳柏宏坦言，本來覺得可能是桃園球隊內戰（對上北科附工或大溪高中），但東石有一定的實力才可以打進4強，有提醒球員保持平常心，把該做的東西做好，對平鎮戰力有信心。

冠軍戰將對上熟悉的敵人穀保家商，吳柏宏表示，兩隊常常碰頭，提醒球員把平常練的、調整好的感覺拿到最後一場球賽就足夠。

本屆木棒聯賽平鎮不算打得順利，16強賽與高苑工商交手鏖戰至延長賽搶勝，吳柏宏表示，這樣的過程對球隊當然會憂心，但對球員是好事，會讓他們成長比較快，可以得到很多平常透過練習無法得到的經驗，希望明天比賽順利。