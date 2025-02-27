中職／減肥？邊荷律初次體驗台灣自助餐 卻說：紙盒太小了啦
韓籍啦啦隊女神邊荷律經常在社群平台上，與網友分享台灣生活的體驗，她今日曬出自助餐照，引發熱烈討論。
邊荷律在Threads曬圖並寫道，「今天的午餐是台灣自助餐，之前經過的時候看到滿滿的菜色，就一直被吸引，因為在這裡可以選自己喜歡的菜。雖然韓國也有像這樣的餐廳，但和台灣感覺又不太一樣，各有特色，可是紙盒太小了啦！沒有更大的那種嗎？飯放在另一個餐盒裡了。」
從圖中可見，雖然量不少，但肉類只有魚，邊荷律解釋，「為什麼蔬菜多，我現在要減肥！！！胖胖禁止！」
貼文一出，網友們紛紛表示，「可愛的吃貨」、「帶魚在韓國很貴，在台灣可以爽吃」、「少了三色豆、螢光咖哩跟電話線（海茸），台灣自助餐的三大美味」。
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