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棒球／火腿來台交流賽DAZN免費賽事直播 並推瘋狂掃碼抽愛瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN提供
DAZN提供

日本職棒太平洋聯盟強權「北海道日本火腿鬥士隊」即將首次來台進行交流試合，與中華職棒的統一獅及中信兄弟展開精采對決。DAZN全台獨家轉播，並特別推出「掃碼送愛瘋」活動，讓球迷無論身處何地，都能盡情欣賞賽事，還有機會將iPhone 16帶回家！

全球最大運動串流平台DAZN為回饋廣大球迷，無論您是在球場熱血應援，還是透過螢幕觀看比賽，只要掃描畫面上的 QR Code，回答簡單問題並填寫基本資訊，即可獲得抽獎資格！DAZN 將於兩場比賽中，各送出一支 iPhone 16，讓幸運球迷不僅能欣賞精彩賽事，還有機會帶走超值好禮！

免費免註冊！創新互動直播！DAZN顛覆運動串流新時代

本次賽事DAZN Taiwan特別提供「免費」、「免註冊」的賽事直播服務。只要登入 DAZN 官方網站 (dazn.com) 或下載 DAZN APP，即可輕鬆收看此次北海道日本火腿鬥士隊交流賽。不論是透過電視、手機、平板，還是聯網電視，皆可免費觀賞，讓所有球迷都能沉浸在棒球的魅力之中。

為提供觀眾最專業的轉播服務，DAZN邀請堅強的解說陣容，3月1日北海道日本火腿鬥士隊迎戰統一獅，將由專業主播石屹軒搭配棒球評論員周正雄，3月2日對決中信兄弟，則由石屹軒與知名球評陳瑞昌攜手播報，連續兩天前進臺北大巨蛋帶來最深入的戰術分析與即時播報。

此外，DAZN精心策劃全新互動的賽事直播節目「嘴比球還瘋」，直接坐進觀眾席與線上與線下的球迷即時互動，為觀賽體驗注入更多樂趣。3月1日由主持人Cheap搭配野球糾察隊隊長陳雄威，透過風趣幽默的互動，糾察隊隊長也會即時糾正主持人的言行，營造輕鬆的歡樂氛圍。3月2日則由阿強與統神擔任主持，並邀請野球糾察隊隊長張鎮麟嚴格監督，確保節目兼具專業性與娛樂性，為球迷帶來耳目一新的直播體驗。

運動賽事看DAZN，讓我們陪你一起瘋，一起讓運動賽事變得更好玩，DAZN顛覆傳統運動觀看方式，引領運動娛樂新潮流。這次的掃碼抽獎活動，不僅讓球迷有機會獲得最新科技產品，更進一步提升賽事觀賞的趣味性。讓運動成為生活的一部分。DAZN邀請球迷一同見證北海道日本火腿鬥士隊與中華職棒強隊的精彩對決，感受台日棒球交流的無限魅力！

「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」完整轉播資訊如下：

3月1日、3月2日 每日下午1點15分 開始直播

＊有線電視第73台 DAZN 1

＊MOD第211台 DAZN 3

＊串流平台免費直播連結https://reurl.cc/xpqe3L

DAZN提供
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北海道 日本 直播 運動 魅力

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