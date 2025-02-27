快訊

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

木棒聯賽／張乙安7局完封勝 穀保拚3連霸剩一步

中央社／ 義27日電
113學年度高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安（圖）27日扛起4強先發重責，7局好投，完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰。中央社 中央社
113學年度高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安（圖）27日扛起4強先發重責，7局好投，完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰。中央社 中央社

高中木棒聯賽穀保家商今天4強與台東體中交手，投手張乙安7局完封，率隊以3比0搶勝、晉級冠軍戰，挑戰3連霸剩一步，總教練鄭志強說，球隊實力接近，會提醒球員攻擊、守備維持穩定發揮。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強穀保家商今天與台東體中交手，比賽前半段是投手戰，穀保先發投手為張乙安，東體先發投手為陳世展，兩隊前4局打完僵持不下，都沒能拿下分數。

穀保5局下突破，靠著安打、滾地球、劉承佑內野安打、失誤先馳得點，6局下靠著觸身球保送、犧牲觸擊，2人出局後許子彥安打替球隊多添1分，再靠著失誤、暴投跑回團隊第3分。

張乙安今天完投7局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，完投勝幫助球隊搶下重要一勝。

穀保總教練鄭志強表示，今天的投手安排早就排定，昨天也有猜到東體今天會派出下勾投手陳世展先發，後面會接著球速快的投手黃宇昇，前幾場對手都派出怪投對戰。昨天有集合球員，針對東體兩名投手投球特性提醒，要球員不要看陳世展的投球動作，注意出手點、把球跟好即可。

鄭志強表示，今天戰術執行成功，球員比賽專注度也有提升，明天冠軍戰力拚3連霸，提醒球員無論攻擊、守備都穩定發揮，一個失誤可能就會被大量得分，現在高中各隊實力太過接近。

球速 穀保家商

延伸閱讀

MLB ／陳偉殷59勝仍居亞洲投手第10 松坂大輔也未超越

經典賽／期待再進中華隊 張育成想對決大谷翔平投手版

木棒聯賽／諾羅病毒影響身體狀況 穀保饒又語仍有好投

木棒聯賽／江宗駿安打突破僵局 穀保勝海事晉4強

相關新聞

木棒聯賽／陳世展好投吞敗落淚 盼穿東體球衣光榮畢業

高中木棒聯賽下勾投手陳世展穿台東體中球衣先發最後一役，今天4強先發對穀保家商投5局失1責失分，球隊0比3吞敗，陳世展難忍...

木棒聯賽／穀保高二張乙安完封勝 激起想拚國手企圖

高中木棒聯賽穀保家商高二投手張乙安今天4強扛起先發重責，7局好投完封台東體中，率隊以3比0搶勝晉級冠軍戰，與東體青棒國手...

棒球／火腿來台交流賽DAZN免費賽事直播 並推瘋狂掃碼抽愛瘋

日本職棒太平洋聯盟強權「北海道日本火腿鬥士隊」即將首次來台進行交流試合，與中華職棒的統一獅及中信兄弟展開精采對決。DAZN全台獨家轉播，並特別推出「掃碼送愛瘋」活動，讓球迷無論身處何地，都能盡情欣賞賽

木棒聯賽／張乙安7局完封勝 穀保拚3連霸剩一步

高中木棒聯賽穀保家商今天4強與台東體中交手，投手張乙安7局完封，率隊以3比0搶勝、晉級冠軍戰，挑戰3連霸剩一步，總教練鄭...

日職／陳偉殷引退 中日龍3月中為他辦退休儀式

卅九歲左投陳偉殷昨天宣告退休，在美職、日職合計投出九十六勝紀錄的他表示：「身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分，...

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

中華職棒統一獅隊於今天公布球隊大部分薪資內容，其中外界最關注的陳憲合約，球團表示，已於數周前提供了合約，其總值超過1.6億以上，創下中華職棒史上新紀錄，至於合約長度及細節，目前外界不得而知，據媒體報導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。