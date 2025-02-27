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MLB／大都會小編童趣畫風轉播比賽 球迷直呼太有才

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊小編開啟「靈魂畫家」模式，以火柴人畫風描繪比賽的關鍵場面，在社群上引起熱烈討論！ 截圖自大都會X
大都會隊小編開啟「靈魂畫家」模式，以火柴人畫風描繪比賽的關鍵場面，在社群上引起熱烈討論！ 截圖自大都會X

美國職棒大都會隊與馬林魚隊今天在熱身賽交手，此戰未提供電視轉播，大都會隊小編開啟「靈魂畫家」模式，以火柴人畫風描繪比賽的關鍵場面，結果反而在社群上引起熱烈討論，不少球迷都說：「小編太有才了！」

前一場還正常以照片更新比賽實況的大都會隊社群X，今天卻突然出現一張張畫紙，從1局下布萊克本（Paul Blackburn）投出三上三下開始，用超簡單畫風轉播比賽狀況，就連阿隆索（Pete Alonso）協助完成的牽制出局、林多（Francisco Lindor）守備美技都如實描繪。

突然出現的童趣畫風讓球迷覺得十分新奇，還有人認真詢問「那是四縫線的握法嗎？」小編也回答說：「是。」也有不少人稱讚，「畫得比我好」、「畢卡索的等級」、「希望今年球季都可以看到」。

大都會隊雖靠阿隆索在6局上二壘打扳平比數（這也有畫出來），最終仍以1：4輸球，不過留言多半專注在稱讚小編的辛勞以及創意，甚至有人說：「小編應該要加薪。」

大都會 林多 阿隆索

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