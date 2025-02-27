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日職／陳偉殷3月16日返中日龍辦退休儀式

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
前東家、日本職棒中日龍隊宣布，3月16日對西武隊熱身賽將為陳偉殷舉辦引退活動。 本報資料照
前東家、日本職棒中日龍隊宣布，3月16日對西武隊熱身賽將為陳偉殷舉辦引退活動。 本報資料照

卅九歲左投陳偉殷昨天宣告退休，在美職、日職合計投出九十六勝紀錄的他表示：「身為職業球員，傷痛與疲憊從來不是最難熬的部分，真正挑戰是誠實面對那個不再巔峰的自己。」

陳偉殷的職棒生涯從二○○四年加盟日職中日龍隊起步，二○○九年拿下中央聯盟防禦率王，二○一二年轉戰美職金鶯隊，繳出穩定的先發成績後，二○一六年成為自由球員，與馬林魚隊簽下五年八千萬美元（約合台幣廿六億）巨型合約。

在美職八年，陳偉殷合計拿下五十九勝五十一敗，在亞洲投手勝投榜排名第十。他二○二○年重返日職加入羅德隊、阪神虎隊，直到二○二二年才因傷勢離開，在日職留下卅七勝卅三敗。雖然他去年於美國獨立聯盟復出，但仍宣告引退。

陳偉殷在台灣棒球寫下不少傳奇，是第一位具有日本職棒一軍、美國大聯盟經歷的台灣球員，也寫下大聯盟季後賽初登板奪勝紀錄。前東家中日邀請他在三月十六日熱身賽開球，舉辦引退儀式。

中日龍 金鶯 阪神虎 陳偉殷 馬林魚

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