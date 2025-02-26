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中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

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中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒統一獅隊2月初在台南棒球場舉行開訓典禮，球團董事長凃忠正（前右2）、領隊蘇泰安（前左2）、總教練林岳平（前右1）與隊長陳傑憲（前左1）。中央社 中央通訊社
中華職棒統一獅隊2月初在台南棒球場舉行開訓典禮，球團董事長凃忠正（前右2）、領隊蘇泰安（前左2）、總教練林岳平（前右1）與隊長陳傑憲（前左1）。中央社 中央通訊社

中華職棒統一獅隊於今天公布球隊大部分薪資內容，其中外界最關注的陳憲合約，球團表示，已於數周前提供了合約，其總值超過1.6億以上，創下中華職棒史上新紀錄，至於合約長度及細節，目前外界不得而知，據媒體報導指出，領隊蘇泰安表示，球隊方面尊重陳傑憲，等他完全同意之後，才會正式公佈合約內容。

據《ET運動雲》今天下午報導指出，領隊蘇泰安說明，在經典賽資格賽開打前，已與陳傑憲口頭溝通過，他對於同意整份合約的大方向，但就細節部分還需要確認。

目前經典賽資格賽已經畫下句點，球團也期待傑憲可以盡快的回應，全心備戰接下來的新球季。

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