中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

中華職棒統一獅隊於今天公布球隊大部分薪資內容，其中外界最關注的陳憲合約，球團表示，已於數周前提供了合約，其總值超過1.6億以上，創下中華職棒史上新紀錄，至於合約長度及細節，目前外界不得而知，據媒體報導指出，領隊蘇泰安表示，球隊方面尊重陳傑憲，等他完全同意之後，才會正式公佈合約內容。

據《ET運動雲》今天下午報導指出，領隊蘇泰安說明，在經典賽資格賽開打前，已與陳傑憲口頭溝通過，他對於同意整份合約的大方向，但就細節部分還需要確認。

目前經典賽資格賽已經畫下句點，球團也期待傑憲可以盡快的回應，全心備戰接下來的新球季。