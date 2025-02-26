中職／陳傑憲1.6億合約等待點頭 6獅將當「複」翁

統一獅隊新球季薪資談約大致底定，球團今天公布，陳韻文、潘傑楷、林安可、邱智呈、陳重羽、陳重廷均獲得複數年約肯定，外界最關心的陳傑憲也以提出總額超過1.6億元的合約，仍在等待最後確認。

關於陳傑憲的新合約，球團表示，已於數周前提供了合約，其總值超過1.6億以上，目前經典賽資格賽已經順利結束，球團也期待傑憲可以盡快的回應，以全心備戰接下來的新球季。

獅隊另外公布談定球員薪資，陳韻文去年出賽39場，2勝4敗4中繼10次救援成功，防禦率4.59，年底投入FA自由市場，球隊予以簽訂五年複數年約，平均月薪75萬，激勵獎金300萬，合約總值為4800萬。

潘傑楷出賽102場，敲出94支安打，打擊率2成83，且去年12強賽事入選 國家代表隊，繳出亮眼攻守成績，各項數據表現優異，球隊予以簽訂2年複數年約，2025年月薪42萬，2026年月薪46萬，加薪75%，合約總值1056萬。

林安可2024年出賽118場，安打105支，全壘打20轟，打點93，打擊率2成57，兇猛長打砲火成為獅隊攻擊重心，球隊予以簽訂3年複數年約，2025年月薪56萬，2026年月薪60萬，2027年月薪64萬，加薪21.7%，合約總值2160萬。

邱智呈2024年出賽118場，安打145支，打點63，打擊率3成26，適時頂替蘇智傑受傷缺陣戰力，各項好表現拿下中職安打王及最佳十人外野獎項，每年持續進步蛻變，球隊予以肯定簽下2年複數年約，2025 年月薪44萬，2026年月薪48萬，加薪69.23%，合約總值1104萬。

陳重羽2024 年出賽84場，安打66，打擊率2成68，例行賽扛下獅隊主戰捕手，賽事中在投手引導及配球部分更趨穩定，無論攻守方便都有明顯蛻變進步，球隊予以肯定簽訂2年複數年約，2025年月薪36萬，2026年月薪40萬，加薪50%，合約總值912萬。

陳重廷2024年出賽111場，安打89，打點39，打擊率2成46，主要擔任獅隊二壘手、守備穩定性也顯著成長，守備率 0.979，球隊予以肯定簽訂2年複數年約，2025年月薪32萬，2026年月薪34萬，加薪39.13%，合約總值792萬。

除上述選手獲得複數年約外，郭俊麟2025年月薪36萬，調薪12.5%、許哲晏月薪14.5萬，調薪107%、林詔恩月薪15萬，調薪66.7%、林佳緯月薪15萬，調薪200%、辛俊昇月薪10萬，調薪100%、陳聖平月薪31萬，調薪6.9%及柯育民月薪11萬，調薪22.2%。