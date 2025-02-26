中職／富邦啦啦隊韓籍南珉貞 姊妹合體跳三振舞拍廣告傳觸法

近年中職吹起韓風，自李多慧2023年抵台後，許多韓籍啦啦隊員紛紛來台獻技，近期又新增了因「三振舞」爆紅的李珠珢以及「啦啦隊女王」廉世彬。據《CTWANT》報導，「富邦三本柱」之一的南珉貞與其妹南至苑一同拍攝的手遊廣告竟然觸法。

南珉貞今年27歲，過往曾擔任韓職三星獅的啦啦隊，獲封「啦啦隊界朴敏英」，2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，而他與妹妹南至苑去年獲邀手遊一起拍攝廣告，姊妹合體吸引超高點擊率，但因廠商卻未幫南至苑申請工作簽證，而導致廣告下架並衍生法律風波。

南珉貞與妹妹相差6歲，姐妹倆感情十分深厚。 截圖自南珉貞個人Instagram

由於負責的「德立媒體行銷有限公司」未申請南至苑的工作簽證，依就業服務法第42條規定：「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。」之下，拍攝廣告的行為屬於未經許可進行演藝活動，可能被強制出境且禁止入台，造成未來幾年南至苑恐怕都不得來台。

不僅如此，違反相關規定可能遭處3萬至15萬元罰鍰，雇主亦可能面臨15萬至75萬元罰鍰。目前該廣告已下架，而南珉貞經紀公司也回應，南珉貞所有活動皆合法合規，手遊與廣告會在最適合的時候上架，並感謝外界關心。