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木棒聯賽／諾羅病毒影響身體狀況 穀保饒又語仍有好投

中央社／ 嘉義26日電
113學年度高中木棒聯賽8強賽穀保家商26日與台南海事交手，穀保投手饒又語（圖）因諾羅病毒影響，身體狀態沒恢復到最好，用66球投4局無失分，率隊搶勝晉4強。中央社
113學年度高中木棒聯賽8強賽穀保家商26日與台南海事交手，穀保投手饒又語（圖）因諾羅病毒影響，身體狀態沒恢復到最好，用66球投4局無失分，率隊搶勝晉4強。中央社

高中木棒聯賽8強賽穀保家商今天與台南海事交手，穀保投手饒又語因諾羅病毒影響，身體狀態沒恢復到最好，4局無失分率隊搶勝晉4強，高一就打木棒仍謙虛表示不夠好、要再加強。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天與台南海事交手，穀保派出高一投手饒又語先發，饒又語用66球投4局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，球隊5局突破搶分，終場以2比0搶勝晉級4強，饒又語無關勝敗。

穀保總教練鄭志強表示，饒又語本來排定在第2階段先發，但因為諾羅病毒影響，到現在身體狀況還是沒有恢復到很好，今天安排扛起先發，鼓勵他雖然身體狀況還沒調整回巔峰，但相信他有能力，不用特別管球速，重要的是球的位置。

鄭志強表示，饒又語今天最快球速約139公里，投到後半段有感受到體力下滑，所以4局投完就讓他退場休息，饒又語也是球隊看好的潛力好手。

饒又語表示，感染諾羅病毒最嚴重一個晚上吐5次，瘦了約2、3公斤，即便近況不好，還是想辦法幫助球隊贏球，今天雖然沒有失分，但球速上發揮不算滿意；儘管高一就報名打木棒聯賽，他仍自認還不夠好，感謝教練團的肯定，也會多觀摩學長。

進到高中後，饒又語自評身體素質進步多，國中和高中需要的身體強度不同，高中要再更加強，希望可以持續進步。

球速 穀保家商

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