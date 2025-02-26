木棒聯賽／江宗駿安打突破僵局 穀保勝海事晉4強

高中木棒聯賽8強賽穀保家商今天與台南海事交手，兩隊前4局僵持不下，5局下靠著江宗駿適時安打突破僵局，3任投手聯手壓制不失分，穀保以2比0搶勝，連3屆晉級4強。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天在嘉義市立棒球場與台南海事交手，兩隊前4局打完0比0僵持不下，5局下穀保靠著陳宸杰內野安打、盜壘、暴投，1人出局後選到保送，江宗駿適時安打送回第1分，2人出局後再靠接連保送擠回第2分。

高三江宗駿今天單場2打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，他表示，5局上場打擊時，教練團有提醒，如果前一名打者被保送，就抓投手的直球打就好，賽前也有做情蒐、沒有輕敵，想要的球來就攻擊。

江宗駿連2年打木棒聯賽，自評場上自信提升很多，也提到昨天有看世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），看到穀保畢業學長孫易磊登板投球：「破150公里連發、學長很強。」

穀保總教練鄭志強表示，海事總教練田家銘過去也帶過穀保，算是「前同事」，近年觀察海事的球員無論觀念、技術都成長很多，成為不容輕忽的對手。

穀保連3屆晉級4強，距離挑戰3連霸再近一步，鄭志強提到，還是會不斷提醒球員，打到後半段實力都很接近，今年也沒有所謂的大物投手，投手群要穩定攻擊好球帶，打者鎖定好球帶攻擊，守備穩定抓出局數，把這些事情做好，後面比賽才可以越來越好。