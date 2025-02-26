日職／陳偉殷引退重返名古屋 中日龍隊3月16日邀請開球

美日職棒生涯累積96勝的台灣左投陳偉殷今天宣告引退，前東家、日本職棒中日龍隊也宣布，3月16日對西武隊熱身賽將為他舉辦引退活動，邀請陳偉殷回來開球。

39歲的陳偉殷的職棒生涯從2004年加盟日職中日龍隊起步，在2008年嶄露頭角，並在2009年以防禦率1.54取得央聯防禦率王，2010年13勝10敗、2011年8勝11敗，之後於2012年挑戰大聯盟。

前往美國職棒後，陳偉殷先加盟金鶯隊，第一年就取得12勝的雙位數勝投，到2014年16勝、2015年11勝，優異表現讓他在自由市場獲得5年8000萬美元（約26億台幣）大約，不過轉戰馬林魚隊未能展現過往身手，2019年季後遭到釋出。

2020年陳偉殷重返日職，先後加入羅德隊、阪神虎隊，然而因肩膀傷勢關係，2021年後就未再出賽，但他持續復健，在去年於美國獨立聯盟復出，17場登板投了87.2局，防禦率6.37，而在今天宣告引退。

中日龍隊今天宣布，3月16日對西武隊之戰，將為陳偉殷舉辦引退活動，這也將是陳偉殷繼2021年之後，再次站上名古屋巨蛋投手丘的一刻。