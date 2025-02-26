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中職／味全龍與火腿交流吞敗 葉君璋：帶來很多收穫
中華職棒味全龍日前前往沖繩，與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊進行海外交流賽，雖然以3：12落敗，但球隊在技術、心態與視野上都獲得了成長。
在隔日練習開始前，龍隊特別召集全體球員進行比賽復盤，討論比賽細節與不足之處，總教練葉君璋表示：「比賽讓我們看到了球隊需要加強的地方，也帶來了很多收穫。最重要的是希望球員們能記得這次的經驗，並長久保持學習的心態。」
投手張景淯表示：「日本的球風格和台灣不太一樣，像是配球和打者的策略都很細膩，這些都是值得學習的地方。」
吉力吉撈．鞏冠則提出他的觀察，他說：「日本的場地維護真的很好，希望可以帶台灣，讓環境變很好。希望可以藉由這樣海外交流經驗，讓團隊越來越好。」
朱育賢也談到：「這些經驗都可以成為以後進步的動力。希望未來有更多機會到不同地方比賽，多看看、多學習。」
曾就讀日本和歌山縣近大新宮高校的吳東融感性分享：「能在日本比賽真的很感動，尤其是能踏上黑土球場，這是我從小以來的夢想。看到對手在場上積極的態度和執行力，也讓我學到了很多。」
本次領軍的副董事長黃宗仁表示，此次海外交流賽對味全龍而言，最看重的並非是球賽的勝負或結果，而是過程中所有球員與教練，藉此獲得的寶貴經驗與成長。感謝魏應充創辦人給予最大的支持，期待在即將展開的賽季中，能將這次交流的收穫轉化為強大戰力，帶來更多精彩的比賽表現。
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