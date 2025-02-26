中職／季前30場熱身賽門票開賣 台北大巨蛋2戰熱點

延續12強奪冠、經典賽資格賽勝出熱潮，中華職棒今天公布新球季熱身賽門票開賣資訊，到台北大巨蛋看球，L2全票折扣後最低只要380元，今天中午12點開賣，假日場次還有應援團會到場帶動氣氛。

2025合作金庫中華職棒熱身賽將於3月12日正式展開，中華職棒聯盟公布，預售票今日中午12點起開賣，可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票享95折優惠，相關應援和轉播資訊將在日後公布，敬請期待。

季前熱身賽六隊總計30場賽事，分別在台南市立棒球場、嘉義市立棒球場、斗六棒球場、台中洲際棒球場、台北大巨蛋、天母棒球場舉行。

熱身賽首場比賽由富邦悍將交手樂天桃猿，兩隊賽事將在嘉義市立棒球場舉行，今年再次安排2場熱身賽在台北大巨蛋進行，3月22日由中信兄弟交手樂天桃猿，3月23日則是中信兄弟和富邦悍將對戰。

熱身賽僅台北大巨蛋場次票價不同，其餘球場平日全票250元、假日全票300元。台北大巨蛋場次開放B1和L2樓層，分為四種票價，「B1熱區」700元、「B1站立應援區」600元、「B1一般區」500元、「L2中央區」500元、「L2一般區」400元。