快訊

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線出爐 高宇杰DH

中職／李珠珢加持！悍將新莊熱力區票價上漲3成 網：賺翻了

聯合新聞網／ 綜合報導
「AI女神」李珠珢加入Fubon Angels。圖／富邦悍將隊提供
「AI女神」李珠珢加入Fubon Angels。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊休賽季簽下「啦啦隊AI」李珠珢在內的多位韓籍啦啦隊，新莊主場也斥資超過1億元，進行翻新工程，不過新賽季熱區票價也上漲，本季平均球迷要比去年多花近3成票價。

新莊主場內野熱力區上漲150元，平日600元，假日800元；去年是450元和600元。

內野熱區假日600元，比去年貴50元，平日則維持400元。內野一般區和外野自由席也維持原票價。至於大巨蛋票價尚未公布，恐也會上漲。

去年新莊進場人數也以33萬2289人次超越洲際，排名今年各球場第三多，僅次於台北大巨蛋、桃園棒球場，新莊主場場均人數6154人，比起前年的5557人進步了10.7%，在所有球場中進步幅度排名第三。

對網友說，「賺爛了、賺爛了！」、「五本柱就是香，這票價不貴。」、「漲一倍也秒殺啦。」、「有珠珠寶貝，漲價合理。」、「最有感的就是學生半票沒了，超慘。」

2025年新莊球場中職行賽票價：

富邦悍將新莊主場2025年票價。截圖自網路
富邦悍將新莊主場2025年票價。截圖自網路

2024年新莊球場中職行賽票價：

富邦悍將新莊主場2024年票價。截圖自網路
富邦悍將新莊主場2024年票價。截圖自網路

悍將球團今天也公布2025年家族會員招募，今年度延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會員禮遇及超值贈品。其中球迷詢問度最高、結合全年新莊主場例行賽季票的頂級家族會員「亞瑟傳奇」好評再加碼，招收名額從188名增額至200名，並實行抽籤制申辦，球團將從3月1日起陸續開放舊會員登記／優先申辦，3月13日中午12時起剩餘名額將全面開放申辦，今年還推出兩大加價購「會員賦能紀念球 」、「FUBON ANGELS祭典包」。

啦啦隊 富邦悍將 李珠珢

相關新聞

中職／沐妍也不當雄鷹團長改任MC 向球迷和陳晨威鄭重道歉

台鋼雄鷹隊日前宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季團長，引發大批球迷不滿，倪暄今天發聲暫緩合作，沐妍也轉任球隊MC（主持人）。 雄鷹今宣布新應援團陣容，包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、M

12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

朱育賢遺留在東京巨蛋的12強冠軍賽一壘壘包，今天空運抵台，中華棒協表示，經過理事長辜仲諒向世界棒壘球總會（WBSC）爭取...

中職／李珠珢加持！悍將新莊熱力區票價上漲3成 網：賺翻了

富邦悍將隊休賽季簽下「啦啦隊AI」李珠珢在內的多位韓籍啦啦隊，新莊主場也斥資超過1億元，進行翻新工程，不過新賽季熱區票價也上漲，本季平均球迷要比去年多花近3成票價。 新莊主場內野熱力區上漲150

中職／林哲瑄敲超前二壘打 悍將險勝NC恐龍熱身賽4連勝

富邦悍將隊在春訓熱身賽持續連勝，今天面對南韓職棒NC恐龍隊，林哲瑄敲出超前二壘打，幫助悍將以2：1贏球，在熱身賽取得4連...

中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

台鋼雄鷹隊2月初宣布前樂天桃猿啦啦隊沐妍和倪暄，將出任新賽季應援團團長，不過事情發生變數，倪暄今天透過社群平台發聲明，將暫緩與雄鷹合作。 台鋼雄鷹日前與原團長分道揚鑣，由沐妍和倪暄接任，引發球迷

中職／大巨蛋將排52場例行賽 5隊向平日發起挑戰

中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，大幅超越去年的38場，而最終共有5隊向平日場次的大巨蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。