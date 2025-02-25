中職／李珠珢加持！悍將新莊熱力區票價上漲3成 網：賺翻了

富邦悍將隊休賽季簽下「啦啦隊AI」李珠珢在內的多位韓籍啦啦隊，新莊主場也斥資超過1億元，進行翻新工程，不過新賽季熱區票價也上漲，本季平均球迷要比去年多花近3成票價。

新莊主場內野熱力區上漲150元，平日600元，假日800元；去年是450元和600元。

內野熱區假日600元，比去年貴50元，平日則維持400元。內野一般區和外野自由席也維持原票價。至於大巨蛋票價尚未公布，恐也會上漲。

去年新莊進場人數也以33萬2289人次超越洲際，排名今年各球場第三多，僅次於台北大巨蛋、桃園棒球場，新莊主場場均人數6154人，比起前年的5557人進步了10.7%，在所有球場中進步幅度排名第三。

對網友說，「賺爛了、賺爛了！」、「五本柱就是香，這票價不貴。」、「漲一倍也秒殺啦。」、「有珠珠寶貝，漲價合理。」、「最有感的就是學生半票沒了，超慘。」

2025年新莊球場中職行賽票價：

富邦悍將新莊主場2025年票價。截圖自網路

2024年新莊球場中職行賽票價：

富邦悍將新莊主場2024年票價。截圖自網路

悍將球團今天也公布2025年家族會員招募，今年度延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會員禮遇及超值贈品。其中球迷詢問度最高、結合全年新莊主場例行賽季票的頂級家族會員「亞瑟傳奇」好評再加碼，招收名額從188名增額至200名，並實行抽籤制申辦，球團將從3月1日起陸續開放舊會員登記／優先申辦，3月13日中午12時起剩餘名額將全面開放申辦，今年還推出兩大加價購「會員賦能紀念球 」、「FUBON ANGELS祭典包」。