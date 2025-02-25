中職／林哲瑄敲超前二壘打 悍將險勝NC恐龍熱身賽4連勝
富邦悍將隊在春訓熱身賽持續連勝，今天面對南韓職棒NC恐龍隊，林哲瑄敲出超前二壘打，幫助悍將以2：1贏球，在熱身賽取得4連勝。
悍將今天前往台南亞太主球場，新洋投力亞士首次出賽，先發2局用26球，被敲3安打、失1分為陽春砲。
悍將牛棚後續輪番上陣，接手的林栚呈讓對手三上三下，送出2K。藍愷青、歐書誠、李吳永勤、林旺熙、廖任磊、富藍戈皆投1局無失分。
悍將全場7安打，董子恩敲出雙安，分數出現在二局上，陳真、董子恩、林哲瑄連續3支二壘打串聯，攻下2分。
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