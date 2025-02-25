中職／林哲瑄敲超前二壘打 悍將險勝NC恐龍熱身賽4連勝

富邦悍將隊休賽季簽下「啦啦隊AI」李珠珢在內的多位韓籍啦啦隊，新莊主場也斥資超過1億元，進行翻新工程，不過新賽季熱區票價也上漲，本季平均球迷要比去年多花近3成票價。 新莊主場內野熱力區上漲150

2025-02-25 17:21