快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／沐妍也不當雄鷹團長改任MC 向球迷和陳晨威鄭重道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
沐妍。聯合報系資料照
沐妍。聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊日前宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季團長，引發大批球迷不滿，倪暄今天發聲暫緩合作，沐妍也轉任球隊MC（主持人）。

雄鷹今宣布新應援團陣容，包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、MC鷹雄沐妍、焦香鷹雄地表最帥TAKAO、鄰家鷹雄地表最萌TAKAMEI、專業熱情Wing Stars。

沐妍去年擔任樂天桃猿隊MC，8月陳晨威請喪假歸隊後，立刻開轟拿下MVP，感動無數球迷。不料賽後訪問環節沐妍卻失言，「MVP之舞我們跳給阿嬤看可以嗎？」事件爆發後，沐妍遭大批球迷撻伐，形象跌入谷地。當她加入雄鷹消息一出，許多球迷無法接受她代替原團長，紛紛砲轟球團的決策。

如今沐妍不接女團長，將擔任主持人，她在社群平台透露，「農曆年過完之後就已經和球團提出轉換工作的想法，我真的對球團還有球迷朋友們感到非常的抱歉，對於熱愛棒球的心我絕對有自信，但是對於自己的表現是否能夠再次被大家接受，我知道我可能不好好道歉，很多人不會接受。」

「所以在這裡我也要鄭重的跟所有熱愛棒球、疼惜球員、支持晨威的球迷朋友們，還有晨威本人說聲對不起，過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事。」

沐妍表示，「我真的非常抱歉，也懇請大家可以接受我這個遲來的道歉～未來在我每個拿著麥克風的舞台，我一定會將這次的教訓謹記在心，好好調整我的心態及每個話語的拿捏，讓我自己可以做個稱職讓大家開心舒服的主持人。」

台鋼雄鷹 啦啦隊 陳晨威

延伸閱讀

中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

相關新聞

中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

台鋼雄鷹隊2月初宣布前樂天桃猿啦啦隊沐妍和倪暄，將出任新賽季應援團團長，不過事情發生變數，倪暄今天透過社群平台發聲明，將暫緩與雄鷹合作。 台鋼雄鷹日前與原團長分道揚鑣，由沐妍和倪暄接任，引發球迷

中職／沐妍也不當雄鷹團長改任MC 向球迷和陳晨威鄭重道歉

台鋼雄鷹隊日前宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季團長，引發大批球迷不滿，倪暄今天發聲暫緩合作，沐妍也轉任球隊MC（主持人）。 雄鷹今宣布新應援團陣容，包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、M

12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

朱育賢遺留在東京巨蛋的12強冠軍賽一壘壘包，今天空運抵台，中華棒協表示，經過理事長辜仲諒向世界棒壘球總會（WBSC）爭取...

中職／大巨蛋將排52場例行賽 5隊向平日發起挑戰

中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，大幅超越去年的38場，而最終共有5隊向平日場次的大巨蛋...

中職／悍將公布新球季會員方案 「亞瑟傳奇」加開並抽籤申辦

富邦悍將隊公布2025年家族會員招募，今年度延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會...

日職／曾壓制12強中華隊 捷克投手加盟Oisix新潟天鵝之皇

曾說過想來台灣打球，經典賽捷克隊投手帕沙克（Daniel Padysak）今天與Oisix新潟天鵝之皇簽約，他很期待能夠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。