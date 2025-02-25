中職／沐妍也不當雄鷹團長改任MC 向球迷和陳晨威鄭重道歉

台鋼雄鷹隊日前宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季團長，引發大批球迷不滿，倪暄今天發聲暫緩合作，沐妍也轉任球隊MC（主持人）。

雄鷹今宣布新應援團陣容，包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、MC鷹雄沐妍、焦香鷹雄地表最帥TAKAO、鄰家鷹雄地表最萌TAKAMEI、專業熱情Wing Stars。

沐妍去年擔任樂天桃猿隊MC，8月陳晨威請喪假歸隊後，立刻開轟拿下MVP，感動無數球迷。不料賽後訪問環節沐妍卻失言，「MVP之舞我們跳給阿嬤看可以嗎？」事件爆發後，沐妍遭大批球迷撻伐，形象跌入谷地。當她加入雄鷹消息一出，許多球迷無法接受她代替原團長，紛紛砲轟球團的決策。

如今沐妍不接女團長，將擔任主持人，她在社群平台透露，「農曆年過完之後就已經和球團提出轉換工作的想法，我真的對球團還有球迷朋友們感到非常的抱歉，對於熱愛棒球的心我絕對有自信，但是對於自己的表現是否能夠再次被大家接受，我知道我可能不好好道歉，很多人不會接受。」

「所以在這裡我也要鄭重的跟所有熱愛棒球、疼惜球員、支持晨威的球迷朋友們，還有晨威本人說聲對不起，過去的事件代表著我的不成熟以及不懂事。」

沐妍表示，「我真的非常抱歉，也懇請大家可以接受我這個遲來的道歉～未來在我每個拿著麥克風的舞台，我一定會將這次的教訓謹記在心，好好調整我的心態及每個話語的拿捏，讓我自己可以做個稱職讓大家開心舒服的主持人。」