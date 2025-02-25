快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

聯合新聞網／ 綜合報導
倪暄。聯合報系資料照
倪暄。聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊2月初宣布前樂天桃猿啦啦隊沐妍和倪暄，將出任新賽季應援團團長，不過事情發生變數，倪暄今天透過社群平台發聲明，將暫緩與雄鷹合作。

台鋼雄鷹日前與原團長分道揚鑣，由沐妍和倪暄接任，引發球迷熱議。如今倪暄發聲明表示，「我一直對棒球圈充滿熱情，身為高雄人，重返球場與高雄的球迷們一起熱血歡呼，在家鄉與球迷朋友們共同應援，原本是我睽違球場3年後，最令人熱血沸騰的事。」

「但在經過一段時間與台鋼雄鷹球團的討論，目前對於原訂團長職務的合作方向，與後續計劃較為不同，在彼此充份理解與交換意見後，雙方決定暫緩此次合作，但相信未來還會有其它，不同的合作機會。」

倪暄也對球迷感到抱歉，「其實我覺得最抱歉的是在這段期間中，給予關心與支持我的球迷朋友，在這兒由衷向你們說聲對不起，讓你們失望，但我真心祝福所有的球迷朋友，能快樂享受每一場熱血的比賽，我也會永遠幫大家應援，不只是應援球賽也應援人生，甘巴爹。」

倪暄最後表示，「感謝台鋼雄鷹球團在此次合作討論過程中的協助。人生就像球場總是變化無窮，雖然這次未能如願，但我相信很快會用不同的形式和大家見面，分享更多好消息，好作品。再次感謝大家的支持與理解，後會有期。」

台鋼雄鷹 啦啦隊

相關新聞

中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

台鋼雄鷹隊2月初宣布前樂天桃猿啦啦隊沐妍和倪暄，將出任新賽季應援團團長，不過事情發生變數，倪暄今天透過社群平台發聲明，將暫緩與雄鷹合作。 台鋼雄鷹日前與原團長分道揚鑣，由沐妍和倪暄接任，引發球迷

中職／沐妍也不當雄鷹團長改任MC 向球迷和陳晨威鄭重道歉

台鋼雄鷹隊日前宣布沐妍和倪暄將擔任新賽季團長，引發大批球迷不滿，倪暄今天發聲暫緩合作，沐妍也轉任球隊MC（主持人）。 雄鷹今宣布新應援團陣容，包含朝氣鷹雄Matt、陽光鷹雄柏澄、帥氣鷹雄奧丁、M

12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

朱育賢遺留在東京巨蛋的12強冠軍賽一壘壘包，今天空運抵台，中華棒協表示，經過理事長辜仲諒向世界棒壘球總會（WBSC）爭取...

中職／大巨蛋將排52場例行賽 5隊向平日發起挑戰

中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，大幅超越去年的38場，而最終共有5隊向平日場次的大巨蛋...

中職／悍將公布新球季會員方案 「亞瑟傳奇」加開並抽籤申辦

富邦悍將隊公布2025年家族會員招募，今年度延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會...

日職／曾壓制12強中華隊 捷克投手加盟Oisix新潟天鵝之皇

曾說過想來台灣打球，經典賽捷克隊投手帕沙克（Daniel Padysak）今天與Oisix新潟天鵝之皇簽約，他很期待能夠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。