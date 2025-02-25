中職／出任雄鷹應援團團長不到一個月！倪暄突宣布暫緩合作

台鋼雄鷹隊2月初宣布前樂天桃猿啦啦隊沐妍和倪暄，將出任新賽季應援團團長，不過事情發生變數，倪暄今天透過社群平台發聲明，將暫緩與雄鷹合作。

台鋼雄鷹日前與原團長分道揚鑣，由沐妍和倪暄接任，引發球迷熱議。如今倪暄發聲明表示，「我一直對棒球圈充滿熱情，身為高雄人，重返球場與高雄的球迷們一起熱血歡呼，在家鄉與球迷朋友們共同應援，原本是我睽違球場3年後，最令人熱血沸騰的事。」

「但在經過一段時間與台鋼雄鷹球團的討論，目前對於原訂團長職務的合作方向，與後續計劃較為不同，在彼此充份理解與交換意見後，雙方決定暫緩此次合作，但相信未來還會有其它，不同的合作機會。」

倪暄也對球迷感到抱歉，「其實我覺得最抱歉的是在這段期間中，給予關心與支持我的球迷朋友，在這兒由衷向你們說聲對不起，讓你們失望，但我真心祝福所有的球迷朋友，能快樂享受每一場熱血的比賽，我也會永遠幫大家應援，不只是應援球賽也應援人生，甘巴爹。」

倪暄最後表示，「感謝台鋼雄鷹球團在此次合作討論過程中的協助。人生就像球場總是變化無窮，雖然這次未能如願，但我相信很快會用不同的形式和大家見面，分享更多好消息，好作品。再次感謝大家的支持與理解，後會有期。」