12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

朱育賢遺留在東京巨蛋的12強冠軍賽一壘壘包，今天空運抵台，中華棒協表示，經過理事長辜仲諒向世界棒壘球總會（WBSC）爭取後，WBSC已將一壘壘包空運送至中華棒協，作為賽事紀念。

中華隊去年11月24日稱霸世界12強棒球賽，比賽結束瞬間，吉力吉撈．鞏冠先拔二壘壘包，林家正見狀也加入「盜壘」行列，在右手帶傷的情況下隻手拔走三壘壘包。

有趣的是，朱育賢事後才知道兩位隊友「盜壘」，哭喊忘了拿一壘，回台後受訪仍多次談到此事表達遺憾，直到今年1月在加盟味全龍隊的記者會上也釋懷回應：「展覽不是就有展出壘包了？就當作是一壘好了，反正壘包都長一樣嘛。」

中華棒協今天帶來好消息，朱育賢心心念念的一壘壘包，已在辜仲諒的爭取下空運抵台。