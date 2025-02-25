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中職／大巨蛋將排52場例行賽 5隊向平日發起挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，超越去年的38場。 聯合報系資料照
中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，超越去年的38場。 聯合報系資料照

中華職棒新球季賽程即將出爐，據悉今年台北大巨蛋共安排52場例行賽，大幅超越去年的38場，而最終共有5隊向平日場次的大巨蛋發起挑戰。

中職去年在大巨蛋效應加持之下，場均進場人數達到7684人，相較前一年成長約28%，今年大巨蛋的場次不減反增，各隊一路追加，最終安排52場，味全龍隊16場最多，接著是中信兄弟隊13場、樂天桃猿隊7場、統一獅隊6場、富邦悍將隊6場、台鋼雄鷹隊4場。

各隊在最後一波協商中將目光望向平日場（不含周五），爭奪也相當激烈，最後在協調會議上用抽籤決定，原本悍將表態有意爭取的4月平日場，最終由猿隊抽中，因此最終結果為猿隊、龍隊都安排4場平日大巨蛋賽事為最多，悍將3場，兄弟則是2場、雄鷹1場。

去年球季共在大巨蛋進行38場例行賽，僅有的平日場（不含周五）為4月3日周三中信兄弟隊作東、9月16日周一龍隊作東，票房分別是18072、17864人，但兩場雖然名義上都是周間的比賽，但隔天分別碰到清明節、中秋節假期，其實相當於一般周五賽事，今年將是首度實質平日挑戰大巨蛋。

各隊搶攻大巨蛋之下，52場例行賽成為本季安排場次第三多的場地，僅次於新莊棒球場54場、桃園棒球場53場。

中信兄弟 棒球 樂天桃猿

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