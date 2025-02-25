中職／悍將公布新球季會員方案 「亞瑟傳奇」加開並抽籤申辦

富邦悍將隊公布2025年家族會員招募，今年度延續亞瑟傳奇、亞瑟王、梅林魔法師、藍斯洛騎士四大家族類別，各家族皆享有專屬會員禮遇及超值贈品。其中球迷詢問度最高、結合全年新莊主場例行賽季票的頂級家族會員「亞瑟傳奇」好評再加碼，招收名額從188名增額至200名，並實行抽籤制申辦，球團將從3月1日起陸續開放舊會員登記／優先申辦，3月13日中午12時起剩餘名額將全面開放申辦，今年還推出兩大加價購「會員賦能紀念球 」、「FUBON ANGELS祭典包」。

凡成功加入亞瑟傳奇家族即可獲得「亞瑟傳奇客製電繡家徽球衣」、「 悍將 x HOLOHOLO隨行杯」、「悍將應援包」、「悍將實戰用品」及「親簽入會小卡」、「悍將會員禮券」等專屬贈品，以及由悍將球員們親手繪出獨一無二的「手繪生日卡」。

亞瑟王家族專屬的王者寶盒含「亞瑟王家徽球衣」及「悍將 x HOLOHOLO隨行杯」。梅林家族專屬的魔法禮物為「悍將大巴造型玩具收納箱」。藍斯洛家族則是以超優惠價格，即可獲得悍將主場賽事門票及商品優惠券，輕鬆走跳新莊城堡。

今年家族會員方案持續結合悍將APP，推出二種加價購方案，加價1299元可獲得「會員賦能紀念球 」，除提供2顆專屬紀念球外，悍將主場獲勝即可獲得加碼點數。全新推出的「FUBON ANGELS祭典包」加價2599元，除可獲得指定人選款式的本命天使法批，並享有FUBON ANGELS專屬活動資格，包括親簽比賽用球抽獎、賽後擊拳會、預測勝利/炸裂/分心女神獲得本命天使點數任務暨實穿球衣抽獎。

今年度各項會員權益全面再升級，申辦指定家族將可享新莊主場例行賽、季後賽門票優先購買權、G-STORE及momo悍將館商品購物折扣、悍將APP限定集點任務/贈品兌換等特殊權益禮遇，另有機會獲得主場設施優先體驗資格如新莊棒球場BOX SUITE訂購資格、兒童遊戲室免費使用權等。此外，球團更規劃了一系列豐富有趣的會員專屬活動，包含常態性活動如單場MVP頒獎、實戰簽名球抽獎、賽前場內觀禮、賽後踩草皮、舞台應援、球僮體驗、親子童樂會、球場集章任務等特殊活動。今年更全新推出「主隊練習見學」、「悍將小小播報員」等家族會員專屬球場體驗，成功加入亞瑟傳奇家族者，還有機會參加「新莊城堡2.0開箱」，搶先於3月9日悍將自辦熱身賽賽後享新莊棒球場整修後首場踩草皮活動權益。

2025富邦悍將家族會員將從3月1日起陸續開放舊會員申辦，今年度亞瑟傳奇家族會員將開放至200名額，同時採「抽籤制」申辦，開放「2024亞瑟傳奇家族會員」及「2024亞瑟王家族會員且購買全年月票者」登記抽籤。於時限內登記完成者，「2024亞瑟傳奇家族會員」可擁有3支籤、「2024亞瑟王家族會員且購買全年月票者」可擁有1支籤，未於時限內登記者視為放棄抽籤資格，如重複中籤僅限申辦一次。

3月13日中午12時起全面開放新會員申辦。更多家族會員方案介紹、贈品及權益完整說明及申辦時程資訊，請上富邦悍將官方網站查詢。

富邦悍將隊公布2025年家族會員招募。圖／富邦悍將隊提供