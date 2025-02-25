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日職／曾壓制12強中華隊 捷克投手加盟Oisix新潟天鵝之皇

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽中華隊與捷克隊熱身賽，捷克隊投手帕沙克（Daniel Padysak）。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽中華隊與捷克隊熱身賽，捷克隊投手帕沙克（Daniel Padysak）。記者許正宏／攝影

曾說過想來台灣打球，經典賽捷克隊投手帕沙克（Daniel Padysak）今天與Oisix新潟天鵝之皇簽約，他很期待能夠到日本打球，學習日本的棒球文化。

24歲的帕沙克曾參加2023年經典賽，並在去年11月2日與12強中華隊的交流賽中，先發投3局被打1安失1分，送出6次三振，接著9日對上12強日本隊的練習賽，又是先發4局被敲4支安打失1分（0責失）的表現。

帕沙克來台時受訪曾表示，過去捷克球員都嚮往到美國發展，但經典賽後大家知道日本、南韓及台灣都有不錯的聯賽，自己只要有機會，都願意嘗試。

而如今帕沙克加盟目前在日職二軍的Oisix新潟天鵝之皇隊，他透過球團表示，很開心也感謝球團給予機會，從經典賽以後就有著想到日本打球、學習日本棒球的夢想，「希望能夠幫助到球隊，而自己無論作為棒球選手以及個人方面都能獲得成長。」

Oisix新潟天鵝之皇陣中有著台灣球星陽岱鋼，而今年2月27、28日也將來台，與中職台鋼雄鷹隊進行「2025港都台日親善交流戰」。

台鋼雄鷹 棒球 經典賽

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