中職／「還想再看…」小龍女寒風中秀絕美腹肌躍日媒版面

味全龍隊昨天在沖繩名護與日本職棒火腿隊進行交流賽，啦啦隊小龍女派出賴可、詩雅，在台上帶領應援，也躍上日本媒體版面，「Full-Count」報導小龍女即便在寒風中也穿上經典制服，展露美麗腹肌，隨著音樂賣力帶動，讓日本球迷直呼看不過癮、還想再看更多。

龍隊此行為了讓更多當地球迷認識球隊，印製日文版球員介紹，發放給進場觀眾，也派出應援團長及啦啦隊女孩賴可、詩雅，帶領著在場的台灣球迷熱情地應援，台式應援文化也讓日本球迷覺得新鮮、有趣。

「Full-Count」報導日本球迷對於小龍女的反應，直呼：「哇！還派啦啦隊來名護！」、「台灣真的太神了，跨海來打交流賽，居然還有啦啦隊一起來」、「對啦啦隊應援很感興趣」、「台灣啦啦隊女孩好可愛」，也有人擔心小龍女受寒，「台灣啦啦隊女孩感覺很冷，希望她們可以穿得保暖一些」。

報導中也提到小龍女陣中還有人氣極高的林襄，但她目前正在台灣以「CT Amaze」一員參與經典賽資格賽應援。