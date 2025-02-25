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中職／續約成功「很開心」！王牌德保拉想在兄弟投到退休
@@@中信兄弟@@@去年成功奪得隊史第10座總冠軍，休賽季也與3位洋投續約，力保奪冠班底。這代表陣中王牌德保拉（Jose De Paula）將連續6年效力中職，他本人也喊話想在兄弟投到退休。
現年36歲的德保拉在2020年前往中職，並效力兄弟至今。作為陣中王牌洋投，他每年都能夠進帳雙位數勝投，5個賽季累積主投814.2局飆767K，防禦率僅2.78，是兄弟近4年奪3冠的重要功臣。
近日受訪時，德保拉對於回歸東家相當開心，「很多球員也在兄弟耕耘多年，但想要回歸卻沒有機緣，所以我有機會再回來很開心。」他也喊話希望能在兄弟投到退休，「如果球隊願意再給我機會，我真的很想在兄弟退休。」
休賽季德保拉也積極尋求競技狀態，包括前往多明尼加進行訓練，他提到自己的近況不錯，希望新賽季能很快和球迷見面，「總是很感謝大家支持，我會永遠愛你們的。」
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