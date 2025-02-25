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經典賽／搶最後晉級門票 蔣萬安幫中華隊加油集氣「一起相信」
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊今天決戰西班牙隊，爭最後1張晉級2026年經典賽（WBC）門票。台北市長蔣萬安今天一早在臉書幫中華隊加油，並貼文「我們的主場，一起應援，一起相信。」
這次世界棒球經典賽，中華隊首戰以5比12不敵西班牙隊，22日9比1擊退南非隊，23日再以0比6遭尼加拉瓜隊完封，1勝2敗，中華隊今天要與分組第2名的西班牙隊在台北大巨蛋爭晉級門票。
蔣萬安今一早就在臉書幫中華隊應援，也要球迷「一起相信！」除了場館大巨蛋外，北市府今晚也開現場直播，台北表演藝術中心北斗座戶外廣場有「第二主場」，邀民眾一起幫中華隊加油，下午5時開放入場、晚間7時同步觀戰。
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