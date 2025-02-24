韓職NC恐龍在台南交流賽 首戰台鋼雄鷹 4天有美食市集
韓國職棒NC恐龍隊正在台南亞太棒球訓練中心春訓，並規畫與國內職棒球隊8場交流賽。首場與台鋼雄鷹之戰今天下午登場，由市長黃偉哲開球，並與台鋼雄鷹棒球隊董事長王炯棻互贈球衣。現場開放4000名球迷入場觀賽體驗，還有「WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊」應援表演與加油，熱鬧得很。
黃偉哲表示，總統賴清德在台南市長任內規劃興建亞太棒球訓練中心，要打造東方威廉波特。2019年亞太國際棒球訓練中心少棒主副球場完工啟用，接續有內野練習場、成棒副球場及室內投打練習場完工，成棒主球場也在上月竣工，成為國內規模最大、最完整的棒球訓練基地。今日起韓職NC恐龍隊與國內6支球隊舉辦8場次交流賽，希望帶給所有參賽的球隊以及球迷最好的服務。
體育局說明，亞太棒球訓練中心包含2萬5000席的成棒主球場、3000席的成棒副球場、8000席的少棒主球場、1000席的少棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，自啟用以來已承辦過2019、2022及2023年連續3屆WBSC世界盃少棒賽，後續將承辦2025和2027年比賽。
成棒副球場自2023年啟用後，已多次用於全運會資格賽、黑豹旗全國高中棒球大賽決賽等賽事，並做為統一獅隊春訓基地。今年韓國樂天巨人隊、NC恐龍隊也來此春訓，歡迎程度可見。
今天韓國NC恐龍隊對戰台鋼雄鷹，接下來有7場，分別為25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日中信兄弟、3月1日樂天桃猿、2日富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍。其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽，另外26、27、3月1、2日共4天也於主球場外的開放空間，有美食市集攤位，歡迎球迷前來共襄盛舉。
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