中職／龍隊首次海外交流賽 賴可、詩雅在沖繩熱情應援
味全龍隊史首次海外交流賽，今天在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰，名護市營棒球場湧進不少球迷觀戰，龍隊特別製作日文版球員介紹，免費發送現場觀眾。
龍隊指出，除了當地日本球迷，還有很多來自台灣的龍迷，啦啦隊賽前也和大家合影留念，比賽期間應援團長與「賴可」、「詩雅」帶領台灣球迷在看台上熱情應援，球場氣氛達到高潮。
這場交流賽也有不少日本媒體採訪，特別採訪啦啦隊，龍隊表示，台式應援文化讓日本球迷覺得新鮮有趣，對這種充滿活力的應援方式感到驚喜。
龍隊這次赴日28名球員以一軍為主，名單如下：
投手陳禹勳、王維中、郭郁政、吳俊杰、趙璟榮、林逸達、張景淯、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、吳君奕、王定穎。
捕手吉力吉撈・鞏冠、林辰勳、劉時豪。
內野手郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、拿莫・伊漾、吳東融。
外野手郭天信、林孝程、朱育賢、王順和、張祐銘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言