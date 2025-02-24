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中職／龍隊首次海外交流賽 賴可、詩雅在沖繩熱情應援

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰，啦啦隊造成轟動。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰，啦啦隊造成轟動。圖／味全龍隊提供

味全龍隊史首次海外交流賽，今天在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰，名護市營棒球場湧進不少球迷觀戰，龍隊特別製作日文版球員介紹，免費發送現場觀眾。

龍隊指出，除了當地日本球迷，還有很多來自台灣的龍迷，啦啦隊賽前也和大家合影留念，比賽期間應援團長與「賴可」、「詩雅」帶領台灣球迷在看台上熱情應援，球場氣氛達到高潮。

這場交流賽也有不少日本媒體採訪，特別採訪啦啦隊，龍隊表示，台式應援文化讓日本球迷覺得新鮮有趣，對這種充滿活力的應援方式感到驚喜。

龍隊這次赴日28名球員以一軍為主，名單如下：

投手陳禹勳、王維中、郭郁政、吳俊杰、趙璟榮、林逸達、張景淯、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、吳君奕、王定穎。

捕手吉力吉撈・鞏冠、林辰勳、劉時豪。

內野手郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、拿莫・伊漾、吳東融

外野手郭天信、林孝程、朱育賢、王順和、張祐銘。

味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供
味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供

吳東融 啦啦隊 林智勝

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