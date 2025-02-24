中職／龍隊首次海外交流賽 賴可、詩雅在沖繩熱情應援

味全龍隊史首次海外交流賽，今天在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰，名護市營棒球場湧進不少球迷觀戰，龍隊特別製作日文版球員介紹，免費發送現場觀眾。

龍隊指出，除了當地日本球迷，還有很多來自台灣的龍迷，啦啦隊賽前也和大家合影留念，比賽期間應援團長與「賴可」、「詩雅」帶領台灣球迷在看台上熱情應援，球場氣氛達到高潮。

這場交流賽也有不少日本媒體採訪，特別採訪啦啦隊，龍隊表示，台式應援文化讓日本球迷覺得新鮮有趣，對這種充滿活力的應援方式感到驚喜。

味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供

味全龍在日本沖繩對日本職棒火腿隊進行交流戰。圖／味全龍隊提供