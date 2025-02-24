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日職／田中將大加盟巨人初登板 對羅德熱身賽最快球速145公里

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
田中將大。路透資料照
田中將大。路透資料照

巨人隊36歲老將田中將大今天在熱身賽亮相，對羅德隊先發1局無失分，展現春訓成果，賽後神情顯得相當輕鬆，笑說：「可以回家了。」

田中將大美日生涯18年在洋基、樂天隊締造197勝紀錄，新球季加盟巨人，年薪仍有1億6千萬日圓，繼續挑戰「200勝俱樂部」，今天首次穿上不同球衣對外實戰，投10球完成先發任務。

巨人在沖繩縣那霸迎戰羅德隊，田中將大登板成為最大焦點，在球迷的熱烈掌聲中走上投手丘；他表示，之前已經說過，如果一切順利的話，想在2月投一場比賽，很欣慰按照計畫，這樣就可以回家了（回到東京的意思）。

羅德開路先鋒高部瑛斗靠內野失誤上壘，田中將大立刻讓下一棒索托（Neftali Soto）揮出雙殺打，再讓山本大斗揮出一壘飛球出局，結束對方攻勢；他除了投二縫線、四縫線速球，也搭配滑球、曲球和指叉球，最快球速145公里。

兩隊打完7局1：1平手，羅德8局上1出局滿壘時，和田康士朗保送攻下超前分，終場以2：1獲勝。

巨人 田中將大 羅德

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