日職／田中將大加盟巨人初登板 對羅德熱身賽最快球速145公里
巨人隊36歲老將田中將大今天在熱身賽亮相，對羅德隊先發1局無失分，展現春訓成果，賽後神情顯得相當輕鬆，笑說：「可以回家了。」
田中將大美日生涯18年在洋基、樂天隊締造197勝紀錄，新球季加盟巨人，年薪仍有1億6千萬日圓，繼續挑戰「200勝俱樂部」，今天首次穿上不同球衣對外實戰，投10球完成先發任務。
巨人在沖繩縣那霸迎戰羅德隊，田中將大登板成為最大焦點，在球迷的熱烈掌聲中走上投手丘；他表示，之前已經說過，如果一切順利的話，想在2月投一場比賽，很欣慰按照計畫，這樣就可以回家了（回到東京的意思）。
羅德開路先鋒高部瑛斗靠內野失誤上壘，田中將大立刻讓下一棒索托（Neftali Soto）揮出雙殺打，再讓山本大斗揮出一壘飛球出局，結束對方攻勢；他除了投二縫線、四縫線速球，也搭配滑球、曲球和指叉球，最快球速145公里。
兩隊打完7局1：1平手，羅德8局上1出局滿壘時，和田康士朗保送攻下超前分，終場以2：1獲勝。
vs ロッテ(オープン戦)— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) February 24, 2025
沖縄セルラースタジアム那覇
G 1-2 M
先発の田中将大投手は1回無失点。3回 井上温大投手は味方の悪送球で1点を失う。4回 秋広優人選手のタイムリーで同点。8回 平内龍太投手が押し出し四球で1失点。1-2で敗戦。
試合詳細は球団公式サイトでhttps://t.co/o92j2QpVK8#新風 pic.twitter.com/vVzWQuqk7j
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