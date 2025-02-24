快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊投手徐若熙。記者余承翰／攝影
中華隊投手徐若熙。記者余承翰／攝影

中華隊日前在世界棒球經典賽資格賽交手尼加拉瓜，最終遭到0：6完封。不過陣中王牌徐若熙後援登板連飆火球解決打者，最快球速來到158公里，被日媒封為「怪物投手」。

前兩戰都沒有亮相的「龍之子」徐若熙，昨天交手尼加拉瓜以中繼身分迎來初登板，在4局上2人出局時，面對打者火球連發，每一次投球都催到95英哩（約153公里）以上，最高球速上看98.2英哩（約158公里），最終用5球就抓到第3個出局數。

雖然沒有續投，但「龍之子」小試身手的表現依舊相當驚豔。日媒《Sponichi Annex》就撰文表示，徐若熙投出158公里速球的當下，台北大巨蛋內滿場球迷瞬間沸騰。他們也提到徐若熙中職初登板主投3.2局狂飆11K，全部出局數都是三振的超狂表現，並封其為「怪物投手」。

中華隊 尼加拉瓜 徐若熙 經典賽

相關新聞

經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台鋼雄鷹21歲右投伍祐城首次入選世界棒球經典賽資格賽中華隊，不料初登板面對西班牙就慘遭「震撼教育」，昨天受訪時開玩笑喊「以為西班牙強的是足球」更被外界批評「輕敵」。今天凌晨他在個人IG發布限時動態，對

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

中華隊日前在世界棒球經典賽資格賽交手尼加拉瓜，最終遭到0：6完封。不過陣中王牌徐若熙後援登板連飆火球解決打者，最快球速來到158公里，被日媒封為「怪物投手」。 前兩戰都沒有亮相的「龍之子」徐若熙

MLB／佐佐木朗希極秘特訓？牛棚練投選在室內打擊場地

道奇隊投手佐佐木朗希今天進行春訓第2次牛棚，練投大約30球，選在室內打擊場地被日本媒體喻為「極秘特訓」，投手教練普萊爾（...

中職／何品室融開轟、馬傑森3支3 桃猿牛棚失靈不敵樂天巨人

樂天桃猿隊今天作客台南亞太棒球場，對南韓職棒樂天巨人隊進行熱身賽，19歲新人何品室融4局上轟出陽春砲，一度追成2：2平手...

木棒聯賽／16強出爐 李柏叡幫助壽山高中過關

壽山高中今天在高中木棒聯賽第3階段對羅東高工之戰，打到延長8局以2：1獲勝，搶下16強門票，達成前往嘉義吃雞肉飯的願望。

中職／龍隊公布海外交流賽28人名單 「新兵」朱育賢出征

味全龍隊史首次海外交流賽，今天飛往日本沖繩，明天將在名護市營棒球場和日本職棒火腿隊進行交流戰；龍隊指出，這次比賽不僅是首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。