經典賽／伍祐城調侃西班牙遭批輕敵 深夜發文道歉：場上我是盡全力

台鋼雄鷹21歲右投伍祐城首次入選世界棒球經典賽資格賽中華隊，不料初登板面對西班牙就慘遭「震撼教育」，昨天受訪時開玩笑喊「以為西班牙強的是足球」更被外界批評「輕敵」。今天凌晨他在個人IG發布限時動態，對失言行為道歉，澄清是自己沒有表達清楚才導致問題，「在場上我是盡全力投球」。

2月21日中華隊迎來經典賽資格賽首戰，面對西班牙以5：12遭到血洗。其中伍祐城中繼登板，面對4人苦挨3安1保送，沒有抓到出局數就黯然退場，失4分都是責失。昨天受訪時他表示，面對西班牙當下腦袋一片空白，滿壘才不知所措，「學長說在場上不能盲目投球，不然會讓自己感覺是被打者玩，而不是玩打者。」

後續伍祐城調侃道：「經典賽資格賽等級真的差滿多，原本以為速球就可以解決打者，後面發現沒辦法，丟完那一天才知道原來他們都是小聯盟2A、3A的打者，不是西班牙人，想說他們最厲害的不是足球嗎？」該言論引起爭議，球迷們紛紛批評這位年輕人失言、太過輕敵，才會導致失敗。

對此，今天凌晨2點，伍祐城在IG發布限時動態向粉絲道歉，表示自己未表達明確才導致大眾誤會，「在場上我是盡全力投球，可惜自己狀況不佳，被對方有效掌握、採訪說直球能解決是聽完情蒐之後的想法，加上對自己的直球比較有信心，所以才說用直球進攻讓他們打不好，絕非是輕敵的態度、對西班牙表現不好，很自責心情也很糟糕，為了緩解採訪的氣氛，才跟比較常接觸的記者開玩笑說西班牙足球比較強。」