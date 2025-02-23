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青棒／木棒聯賽16強出爐 李柏叡幫助壽山高中過關

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
壽山高中李柏叡後援勝。圖／學生棒球運動聯盟提供
壽山高中李柏叡後援勝。圖／學生棒球運動聯盟提供

壽山高中今天在高中木棒聯賽第3階段對羅東高工之戰，打到延長8局以2：1獲勝，搶下16強門票，達成前往嘉義吃雞肉飯的願望。

今天這場關鍵晉級戰，兩隊都推出頭號投手先發，壽山吳祉恩對上羅工陳彥廷；壽山2局上靠黃晟浩、張委誠安打先馳得點，羅工6局下廖佑賢、楊文瑋安打追平比數，打完正規7局1：1平手。

延長賽採取突破僵局制，壽山8局上靠高飛犧牲打搶下超前分，後援投手李柏叡連續解決3人，成功守住1分差勝利。

壽山總教練郭東晏表示，陳彥廷是不錯的投手，打者急於表現，連續安打並不容易，第2局黃晟浩、張委誠安打對球隊貢獻大，心想打到延長賽把陳彥廷逼下場就有機會。

郭東晏透露，吳祉恩、李柏叡「雙保險」，李柏叡控球精準，在任何比賽都是穩定的投手，上場讓全隊吃了定心丸。

李柏叡表示，將心態調整好、不會緊張，突破僵局制穩穩抓出局數，平時就有跟隊友演練過戰術，大家配合默契好。

高中木棒聯賽16強出爐，分別是西苑高中、台南海事、穀保家商、壽山高中、普門中學、鶯歌工商、台東體中、大理高中、北科附工、南英商工、東石高中、大溪高中、稻江商職、中興高中、平鎮高中、高苑工商，後天移師嘉義進行第4階段賽事。

壽山高中挺進高中木棒聯賽16強。圖／學生棒球運動聯盟提供
壽山高中挺進高中木棒聯賽16強。圖／學生棒球運動聯盟提供

平鎮高中 普門中學

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