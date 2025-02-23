聽新聞
0:00 / 0:00
中職／何品室融開轟、馬傑森3支3 桃猿牛棚失靈不敵樂天巨人
樂天桃猿隊今天作客台南亞太棒球場，對南韓職棒樂天巨人隊進行熱身賽，19歲新人何品室融4局上轟出陽春砲，一度追成2：2平手，3名後援投手曾仁和、莊昕諺、舒治浩在比賽後半段失5分，終場以2：7落敗。
猿隊2局上發動首波攻勢，林禹叡揮出二壘打、何品室融保送，接著巨人守備失誤形成滿壘，鍾玉成高飛犧牲打攻下全場第1分。
猿隊洋投波賽樂先發局未失分，3局下黃子鵬被揮出兩支安打、出現1次保送，加上守備失誤，失兩分非自責，巨人2：1超前。
何品室融4局上轟出右外野全壘打追平比數，6局上再獲保送，此役3個打席都上壘。
巨人6局下從曾仁和的手中揮出兩支安打，攻下超前分，8局下面對莊昕諺揮出4支安打，加上1次觸身球、1次盜壘，再得兩分拉大比數差距，9局下面對舒治浩以兩支安打、1次觸身球攻下第9分，終場以5分之差獲勝。
猿隊全場出現9支安打，馬傑森開賽後連續3個打席揮出安打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言