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中職／何品室融開轟、馬傑森3支3 桃猿牛棚失靈不敵樂天巨人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
何品室融。圖／樂天桃猿隊提供
何品室融。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天作客台南亞太棒球場，對南韓職棒樂天巨人隊進行熱身賽，19歲新人何品室融4局上轟出陽春砲，一度追成2：2平手，3名後援投手曾仁和、莊昕諺、舒治浩在比賽後半段失5分，終場以2：7落敗。

猿隊2局上發動首波攻勢，林禹叡揮出二壘打、何品室融保送，接著巨人守備失誤形成滿壘，鍾玉成高飛犧牲打攻下全場第1分。

猿隊洋投波賽樂先發局未失分，3局下黃子鵬被揮出兩支安打、出現1次保送，加上守備失誤，失兩分非自責，巨人2：1超前。

何品室融4局上轟出右外野全壘打追平比數，6局上再獲保送，此役3個打席都上壘。

巨人6局下從曾仁和的手中揮出兩支安打，攻下超前分，8局下面對莊昕諺揮出4支安打，加上1次觸身球、1次盜壘，再得兩分拉大比數差距，9局下面對舒治浩以兩支安打、1次觸身球攻下第9分，終場以5分之差獲勝。

猿隊全場出現9支安打，馬傑森開賽後連續3個打席揮出安打。

波賽樂。圖／樂天桃猿隊提供
波賽樂。圖／樂天桃猿隊提供
何品室融。圖／樂天桃猿隊提供
何品室融。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森。圖／樂天桃猿隊提供

樂天巨人 樂天桃猿

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