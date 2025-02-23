快訊

高雄毛孩「安順」連2年中毒險死 飼主罵：寵物友善城市咧？

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

經典賽／尼加拉瓜祭出「絕招」 交手中華隊無預警突換先發投手

聯合新聞網／ 綜合報導
尼加拉瓜今晚經典賽資格賽對上中華隊，總教練古伊多原先預告古提瑞茲扛先發，不過昨晚大會確定主投是梅西亞。 路透社
尼加拉瓜今晚經典賽資格賽對上中華隊，總教練古伊多原先預告古提瑞茲扛先發，不過昨晚大會確定主投是梅西亞。 路透社

中華隊今天將在世界棒球經典賽資格賽與尼加拉瓜正面交鋒，尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）原先在記者會上預告古提瑞茲（Osman Gutierrez）會扛先發，不過就在昨晚對手突然「出招」，將主投換成梅西亞（Dilmer Mejia）。

尼加拉瓜目前以2勝0敗位居小組龍頭，今晚對上中華隊的比賽將決定能否直接晉級，相當重要。對此，總教練古伊多（Sandor Guido）在受訪中表示，中華隊是相當強大的對手，但依舊平常心面對。

由於過去兩場比賽尼加拉瓜都是在延長才分出勝負，投手出現意外消耗，因此接下來的輪值調度也成為重要關鍵，「不過我們還有5位投手可以使用，沒有問題，」古伊多表示，面對中華隊預計派出古提瑞茲先發，但還需要與球團討論才能確定最終人選。

直到昨天晚間尼加拉瓜決定臨時「換先發」，經大會確認後改由梅西亞出戰。中華隊方面，在昨天以9：1大比分擊敗南非後，目前戰績1勝1敗，若想要直接晉級，需要擊敗尼加拉瓜外，南非也必須在今天對上西班牙的比賽中取勝。

中華隊 尼加拉瓜 經典賽

相關新聞

經典賽／尼加拉瓜祭出「絕招」 交手中華隊無預警突換先發投手

中華隊今天將在世界棒球經典賽資格賽與尼加拉瓜正面交鋒，尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）原先在記者會上預告古提瑞茲（Osman Gutierrez）會扛先發，不過就在昨晚對手突然「出招」

中職／龍隊公布海外交流賽28人名單 「新兵」朱育賢出征

味全龍隊史首次海外交流賽，今天飛往日本沖繩，明天將在名護市營棒球場和日本職棒火腿隊進行交流戰；龍隊指出，這次比賽不僅是首...

經典賽讓「瓜瓜」不樂！ 中華隊戰尼加拉瓜蔣萬安自爆彩券百刮不中

世界棒球經典賽資格賽中華隊第三場比賽即將開始，對手為尼加拉瓜。北市長蔣萬安今在臉書再玩諧音梗，大刮特刮刮刮樂彩券，蔣今早...

木棒聯賽／麥寮3主力投手都登板 擊退西苑保晉級生機

高中木棒聯賽麥寮高中背水一戰今天與西苑高中交手，前5局打完2分落後，6局追分陳冠樺敲出超前分，助隊以3比2搶勝保住晉級生...

中職／兄弟打教莎菈來大巨蛋為自家人加油 被球迷認出很榮耀

中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天現身台北大巨蛋，頻頻被球迷認出，讓她也頗感榮耀，除了來支...

木棒聯賽／廖宥霖關鍵2分砲 大溪勝麥寮

高中棒球聯賽第3階段今天開打，大溪高中賴謙凡先發好投，廖宥霖關鍵2分砲拉開差距，率隊以4比1擊敗麥寮高中、搶下重要勝利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。