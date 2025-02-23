經典賽／尼加拉瓜祭出「絕招」 交手中華隊無預警突換先發投手

中華隊今天將在世界棒球經典賽資格賽與尼加拉瓜正面交鋒，尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）原先在記者會上預告古提瑞茲（Osman Gutierrez）會扛先發，不過就在昨晚對手突然「出招」，將主投換成梅西亞（Dilmer Mejia）。

尼加拉瓜目前以2勝0敗位居小組龍頭，今晚對上中華隊的比賽將決定能否直接晉級，相當重要。對此，總教練古伊多（Sandor Guido）在受訪中表示，中華隊是相當強大的對手，但依舊平常心面對。

由於過去兩場比賽尼加拉瓜都是在延長才分出勝負，投手出現意外消耗，因此接下來的輪值調度也成為重要關鍵，「不過我們還有5位投手可以使用，沒有問題，」古伊多表示，面對中華隊預計派出古提瑞茲先發，但還需要與球團討論才能確定最終人選。

直到昨天晚間尼加拉瓜決定臨時「換先發」，經大會確認後改由梅西亞出戰。中華隊方面，在昨天以9：1大比分擊敗南非後，目前戰績1勝1敗，若想要直接晉級，需要擊敗尼加拉瓜外，南非也必須在今天對上西班牙的比賽中取勝。