中職／龍隊公布海外交流賽28人名單 「新兵」朱育賢出征

味全龍隊史首次海外交流賽，今天飛往日本沖繩，明天將在名護市營棒球場和日本職棒火腿隊進行交流戰；龍隊指出，這次比賽不僅是首次海外征戰，更是春訓階段的重要實戰測試，期盼透過與日職強隊的對抗，提升球員競技狀態，為新球季做好萬全準備。

龍隊今天公布交流賽28人名單，以一軍球員為主，包括投手12人、內野手8人、外野手5人、捕手3人，領隊丁仲緯表示：「這次交流賽具有特殊意義，除了是首次海外比賽，也希望透過與火腿的高強度對戰，讓球員累積寶貴經驗，特別感謝火腿提供這次寶貴的交流機會。」

龍隊交流賽名單如下：

投手陳禹勳、王維中、郭郁政、吳俊杰、趙璟榮、林逸達、張景淯、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、吳君奕、王定穎。

捕手吉力吉撈・鞏冠、林辰勳、劉時豪。

內野手郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、拿莫・伊漾、吳東融。

外野手郭天信、林孝程、朱育賢、王順和、張祐銘。