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經典賽讓「瓜瓜」不樂！ 中華隊戰尼加拉瓜蔣萬安自爆彩券百刮不中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」
蔣萬安今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」

世界棒球經典賽資格賽中華隊第三場比賽即將開始，對手為尼加拉瓜。北市長蔣萬安今在臉書再玩諧音梗，大刮特刮刮刮樂彩券，蔣今早受訪說，今天再接再厲，一起為中華隊加油，我會買刮刮樂，百刮不中，就是讓「瓜瓜不樂，瓜不中。」

蔣萬安今天上午出席出席全國護理師健走日活動，蔣萬安被問到今天怎麼幫中華隊加油？蔣萬安說，昨天很高興贏了南非，今天希望再接再厲，也希望大家可以一起為為中華隊加油打氣，我就會買刮刮樂，百刮不中，要讓尼加拉瓜不樂。

經典賽資格賽在大巨蛋登場，這兩天蔣萬安頻為中華隊加油，昨天出戰南非隊前，蔣萬安就發文附上一支36秒應援影片，全程蔣萬安配音。今天中華隊對上尼加拉瓜，蔣萬安再度諧音梗應援，刮起刮刮樂彩券，蔣萬安邊刮變唸唸有詞說，「三個一樣符號就會中，一個兩個三個....哇！沒有中欸。」想不到沒有中比中還開心！

中華隊 棒球 經典賽

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