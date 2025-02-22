經典賽／林子偉單場5保送 看宋晟睿拚場內轟心裡有點怕怕

中華隊今天9：1擊敗南非隊，把握對方投手控球不穩頻頻靠保送上壘，其中林子偉單場4次四壞球、1次觸身球保送，成為隊史在經典賽第一人，而他賽後談到隊友宋晟睿的場內全壘打，其實內心有更擔心的事。

中華隊昨天首戰輸球，重整心情面對今天的比賽，林子偉透露：「傑憲有講，前一場結束了，雖然沒贏，但後面還有比賽，所以不要去想已經發生的結果，盡全力去贏下接下來的比賽。」

中華隊今天打線串連，林子偉也有不俗貢獻，單場5度上壘。他表示，情蒐有說南非控球比較不好，等好球進來再做攻擊，今天自己雖然沒揮到幾顆球，但算是有做好自己的工作。

打線此役一大亮點是宋晟睿4安打，包括一發場內轟，林子偉看到這球落地，也覺得有機會挑戰本壘，但他其實有更擔心的事，「我本來以為會停在三壘，擔心如果拚了一個受傷就真的沒有人了，看他拚回來是想著希望他安全。」