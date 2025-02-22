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中職／兄弟打教莎菈來大巨蛋為自家人加油 被球迷認出很榮耀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天現身台北大巨蛋。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天現身台北大巨蛋。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新任外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天現身台北大巨蛋，頻頻被球迷認出，讓她也頗感榮耀，除了來支持自家兄弟外，也想來體驗大巨蛋的台式應援文化。

世界棒球經典賽資格賽昨天在台北大巨蛋開打，莎菈因飯店電視狀況，只能看精華片段關注中華隊與西班牙隊之戰，「很瘋狂的比賽，西班牙隊的棒球近年來有飛躍性成長，這場比賽也是他們成長的展現。」

而選擇今天來到大巨蛋，莎菈表示：「想要來支持我們兄弟成員。」一一點名球員呂彥青、高宇杰、宋晟睿，以及教練團的彭政閔、陳江和、王建民，「也想來體驗看看台灣棒球，尤其是中華隊在場上的感覺，很想參與其中。」

莎菈過去沒有在巨蛋打棒球的經驗，但大學時期因就讀美國北方學校，當地偶爾會下雪，因此打過室內壘球，今天來到台北大巨蛋被很多球迷認出來說「妳是莎菈！」莎菈說：「這麼熱情讓我受寵若驚，讓我也能夠自豪地說『我是莎菈』。」

成為台灣第一位女性打擊教練，莎菈也主動融入環境，樂於嘗試台灣食物，她說：「這是我大概第10、11個執教的國家，也是我第21個旅遊的國家，很習慣擁抱陌生文化，可能大家也看到球隊拍我吃臭豆腐的影片了。」

莎菈在影片中雖然大膽試吃臭豆腐，但只吃一口就敬謝不敏，另外她也積極學習當地語言，「像是球員把球打到警戒區落下，我就會說『鳥仔力（台語）』。」垃圾話學習能力也很強。

中華隊 棒球 陳江和

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