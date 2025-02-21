木棒聯賽／廖宥霖關鍵2分砲 大溪勝麥寮

高中棒球聯賽第3階段今天開打，大溪高中賴謙凡先發好投，廖宥霖關鍵2分砲拉開差距，率隊以4比1擊敗麥寮高中、搶下重要勝利。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段24強今天開打，大溪高中首戰麥寮高中是低比分僵持戰，大溪開賽就以連續安打上到得點圈，李旻翰高飛犧牲打幫助球隊先馳得點，麥寮則在2局下靠松祐恩安打追平比數。

4局上大溪再下一城，5局上廖宥霖在2出局後敲出左外野兩分砲，將領先分數擴大，也成為關鍵一擊。

大溪今天動用兩任投手，先發賴謙凡投5.2局失1分，只被敲出3安打，投出6次三振、2次保送，最快球速約145公里，奪下勝投，徐少樺後援1.1局無安打無失分，投出1次三振，沒有四死球保送。

大溪總教練鄭錦繁表示，首場比賽很重要，派出最穩定的投手賴謙凡，大家都知道他的直球速度不錯，要抓他的速球，今天策略是用變化球擾亂打者，包括曲球、指叉、滑球、變速，展現不同配球智慧，令人眼睛為之一亮。

開轟的3棒廖宥霖扮演致勝功臣，鄭錦繁說，第2階段共3場比賽，打序1、3、4棒只打1支安打，打擊較不理想，利用休兵幾天回去跟球員溝通，用影片檢討，發現是好球帶沒設定好，今天前3棒有不錯發揮，

廖宥霖第1階段就打1支全壘打，他表示，自去年底螺絲盃之後持續有開轟，找到適合自己揮棒的方式，也展現強烈企圖心，今年畢業打算要投入中職選秀。

大溪拿下重要1勝，鄭錦繁感謝新明、仁和國中兩所教練培養出好球員，以及資深顧問張滄彬老師今天特別南下看比賽，幫球隊加油，勉勵球員打出好成績。