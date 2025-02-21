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棒球／重現KANO棒球決戰 嘉大勝日本中京大學

中央社／ 嘉義市21日電
嘉義大學（紅衣者）與日本中京大學棒球隊21日在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年甲子園冠軍賽KANO決戰戲碼，雙方球員並互相交換禮品。（嘉義大學提供）
嘉義大學（紅衣者）與日本中京大學棒球隊21日在嘉義市立棒球場展開交流賽，重現1931年甲子園冠軍賽KANO決戰戲碼，雙方球員並互相交換禮品。（嘉義大學提供）

國立嘉義大學與日本中京大學棒球隊進行交流賽，重現1931年甲子園冠軍賽KANO決戰戲碼，今天在嘉義市立棒球場由嘉大勝出；明天還有1場比賽，民眾可到場感受棒球熱。

日本中京大學棒球隊與嘉義大學棒球隊因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停交流賽5年，今天下午吸引許多球迷進場觀看，雙方攻勢不斷，互有領先，最後由嘉大以5比3獲得第1場勝利。

日本中京大學由副校長梅村義久等人率領選手來訪，嘉大則由副校長張俊賢、前嘉大校長邱義源等人出席，嘉義市政府教育處郭添財代表市長黃敏惠歡迎。

嘉大指出．與日本中京大學交流起源於日治時代台灣嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學），學校成立首支棒球隊「嘉義農林棒球（KANO baseballteam）」，於1931年代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以3勝1負佳績獲得準優勝（亞軍），開啟嘉農KANO棒球隊光輝歲月。

嘉大表示，嘉義農林學校在冠軍戰中對上來自日本中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），兩校的決賽激戰，是台日棒球迷永遠津津樂道的棒球史。

嘉大指出，與日本中京大學因當年機緣，在嘉義市政府引薦下，2015年簽署學術交流協議，雙方在棒球等領域展開合作，兩校每年進行棒球交流賽，並輪流在日、台兩地舉辦，但2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響因此停辦，於今年恢復舉辦。

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